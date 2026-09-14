Petróleo se dispara tras cierre de oleoducto clave de Arabia Saudita por ataques

El Brent llegó a avanzar 3,7% y superó los US$108 por barril, antes de moderar las ganancias, y el West Texas Intermediate cotizaba cerca de US$103. Arabia Saudita informó el viernes por la noche que había detenido el oleoducto Este-Oeste como medida de precaución tras los ataques del…

El petróleo avanzó después de que Arabia Saudita cerrara un importante oleoducto de crudo tras una serie de ataques, sacudiendo al mercado al interrumpir una ruta que ha sido clave para evitar el estrecho de Ormuz durante la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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El Brent llegó a avanzar 3,7% y superó los US$108 por barril, antes de moderar las ganancias, y el West Texas Intermediate cotizaba cerca de US$103. Arabia Saudita informó el viernes por la noche que había detenido el oleoducto Este-Oeste como medida de precaución tras los ataques del día anterior. No hay indicios de cuándo se reanudarán las operaciones.

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“Todo se reduce a la duración”, dijo June Goh, analista sénior del mercado petrolero de Sparta Commodities SA. Si los flujos se reanudan rápidamente, el impacto debería ser limitado, ya que podrían utilizarse los inventarios de Yanbu, en el extremo occidental del oleoducto, señaló. Pero un cierre prolongado podría obligar a recortar la producción, añadió.

En el frente diplomático, una reunión prevista para más tarde el lunes entre Irán y varios países del Golfo para crear una vía marítima temporal a través de Ormuz fue aplazada, según el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi. Previamente, Baréin dijo que no asistiría, citando en parte el ataque contra el oleoducto Este-Oeste, y Axios informó que Riad también tenía reservas sobre el plan.

Los operadores también evaluaban las consecuencias regionales de un rápido avance militar de los militantes hutíes respaldados por Irán a lo largo de la costa del mar Rojo de Yemen. El avance podría permitir al grupo ejercer un mayor control sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, otro paso marítimo vital.

El crudo ha avanzado más de 75% este año, a medida que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se extendió por la región, reduciendo las exportaciones y provocando fuertes alteraciones en los mercados del transporte marítimo. Por el lado de la demanda, un reciente aumento de las compras de China, el mayor importador mundial de crudo, también ha contribuido a impulsar los precios.

La crisis de Medio Oriente ha provocado un impacto inflacionario en la economía mundial, con aumentos en los precios del crudo, el gas natural y productos derivados del petróleo, incluido el diésel. Después de que los datos de Estados Unidos mostraran que el ritmo de aumento de los precios se aceleró en agosto, se espera ampliamente que la Reserva Federal eleve las tasas esta semana.

Incluso antes del ataque contra el oleoducto Este-Oeste, la producción petrolera de Arabia Saudita ya estaba bajo presión. Riad informó recientemente a la OPEP que su producción de crudo el mes pasado cayó a su nivel más bajo desde 1990.

Irak tomó medidas para contener las consecuencias de los ataques contra el oleoducto, que tiene capacidad para transportar unos 7 millones de barriles diarios. El sábado, el primer ministro Ali Al-Zaidi ordenó una investigación después de determinar que los ataques se habían originado en un lugar dentro de una región fronteriza con Irán.

En Arabia Saudita, las reservas almacenadas en Yanbu podrían sostener las exportaciones durante cinco a siete días, pero más allá de ese plazo se produciría una “enorme disrupción”, dijo Suvro Sarkar, jefe de investigación de energía de DBS Bank Ltd. A falta de claridad sobre las reparaciones, la trayectoria de corto plazo apuntaba a poner a prueba los US$120 por barril, señaló.

En Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo la semana pasada que anunciaría el lunes sanciones contra un importante banco, como parte de los esfuerzos para obligar a Teherán a capitular. Al mismo tiempo, la Marina de EE.UU. está aplicando un bloqueo a los puertos de Irán para restringir sus exportaciones de energía.

Los indicadores del mercado apuntan a una creciente preocupación por los suministros a corto plazo. El diferencial inmediato del Brent —la diferencia entre sus dos contratos más próximos— se situaba en US$5,57 por barril en backwardation, frente a US$3,84 una semana antes. Se trata de un patrón alcista en el que el precio del contrato más cercano se negocia con una prima frente al siguiente.