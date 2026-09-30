Por su parte, el costo de vida aumentó 3,4 % interanual en agosto, según…

"Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron", agregó.

Según indicó la Oficina de Análisis Económico en un comunicado, los factores que contribuyeron al aumento fueron "el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones".

El Departamento de Comercio de Estados Unidos revisó al alza este miércoles su estimación del crecimiento del PIB del segundo trimestre de la mayor economía del mundo, elevándola en 0,7 puntos porcentuales hasta 2,2 %.

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PIB de Estados Unidos crece 2,2 % en el segundo trimestre: ¿qué impulsó la economía?

Por su parte, el costo de vida aumentó 3,4 % interanual en agosto, según el índice PCE, que la Reserva Federal estadounidense (Fed) privilegia para vigilar la inflación.

Es el mismo ritmo de evolución que en julio, mes que fue revisado a la baja por el Departamento de Comercio, lo que tomó por sorpresa a los inversores. Inicialmente se había comunicado un incremento de 3,7 % para ese período.

El voto de noviembre

Los nuevos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en víspera de las elecciones legislativas de noviembre, en las que su Partido Republicano busca mantener el control del Congreso y que tienen a la situación económica como un tema central para los votantes.

En un análisis por sectores, los que más contribuyeron al PIB fueron el rubro inmobiliario, la información, la fabricación de bienes duraderos y las finanzas y los seguros, según los datos oficiales.

Sectores como el transporte, el comercio minorista y la fabricación de bienes no duraderos registraron retrocesos.

El Departamento de Comercio también revisó al alza su estimación de crecimiento del PIB en el primer trimestre, en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 2,5 %.

Ese cambio se debió principalmente a revisiones al alza del gasto de los consumidores y de las exportaciones de servicios, informó el gobierno.

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