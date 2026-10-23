Francisco José Chaux, vicecontralor general, señaló que el cumplimiento fue del 82,5 % durante el periodo 2014-2018 y del 82,21 % entre 2018 y 2022. Para el actual Gobierno, la evaluación clasifica el 33 % de…

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro registró un cumplimiento del 72,5 %, el resultado más bajo frente a los dos gobiernos anteriores, según la Contraloría General de la República. El balance identifica rezagos en compromisos como la entrega de tierras, el acceso al agua potable rural y las metas de salud pública.

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Plan de Desarrollo de Petro: la Contraloría reporta un cumplimiento del 72,5 %

Francisco José Chaux, vicecontralor general, señaló que el cumplimiento fue del 82,5 % durante el periodo 2014-2018 y del 82,21 % entre 2018 y 2022. Para el actual Gobierno, la evaluación clasifica el 33 % de las metas como cumplidas, el 44 % como incumplidas y el 23 % con avances inferiores al 50 %.

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"La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado", señaló la entidad.

Aunque el balance se presenta al 7 de agosto, la Contraloría advierte que hay rezagos en los datos y que el porcentaje no constituye un cierre definitivo de todas las metas del cuatrienio.

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📊 El Vicecontralor General de la República, advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto de 2026, el resultado más bajo de los últimos tres gobiernos.



De las metas evaluadas, el 44 % quedó incumplido y el 23 %… pic.twitter.com/jr7iGx1WCc — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) October 23, 2026

En la reforma agraria, uno de los compromisos centrales del Gobierno, se habían entregado 90.608 hectáreas a través del Fondo de Tierras, frente a una meta de 1,5 millones: un avance del 6 %. También se entregaron 3.267 títulos, frente a los 70.000 previstos, y no se registraron nuevos distritos de riego construidos o ampliados durante el periodo evaluado.

En agua potable rural, 1,55 millones de personas accedieron a soluciones adecuadas, frente a una meta de 4,13 millones, equivalente al 37,6 %. En el manejo de aguas residuales, el avance fue del 36,7 %, con 1,29 millones de personas frente a 3,52 millones previstos.

La evaluación también señala brechas en salud pública. La razón de mortalidad materna se ubicó en 45,6 por cada 100.000 nacidos vivos, por encima de la meta de 32. El indicador registró un cumplimiento del 17,4 %. A esto se suman rezagos en mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y mortalidad de menores de cinco años.

Los compromisos con los pueblos étnicos también presentan dificultades: de 269 metas evaluadas, 149 avanzaron menos de la mitad y 82 no registraron ningún avance, según Chaux.

Metas que superaron lo previsto

Entre los resultados destacados figuran la pobreza monetaria, que se ubicó en 28 % en 2025, y la formalidad laboral, que llegó al 43,2 %, frente a una meta del 43 %. En vivienda, 273.501 hogares recibieron subsidios para adquisición, por encima de los 222.121 previstos para el cuatrienio.

En transición energética, la capacidad de generación en operación con fuentes no convencionales llegó a 2.466 megavatios, frente a una meta de 2.297. También se superó la meta de nuevos usuarios con acceso a electricidad.

Más allá de los resultados sectoriales, el organismo de control encontró dificultades en la información disponible. De 228 indicadores sectoriales, 136 no registraban avances de 2026 en la base examinada.

La Contraloría aclara que la falta de datos no equivale necesariamente a incumplimiento, pues algunos indicadores dependen de estadísticas que se publican con retraso.

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