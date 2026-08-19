19 de agosto de 2026 - 12:33 a. m.
¿Cómo se reconstruye Colombia tras el terremoto? El plan, los recursos y las lecciones
El terremoto del 10 de agosto destruyó en 90 segundos lo que tardará años y billones de pesos en reconstruirse. Esto es lo que se sabe del plan, los recursos y las lecciones que Colombia no puede ignorar.
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