El 22 % de los hogares en Colombia está en condición de pobreza energética: Minminas

En 2024, el 22,3 % de los hogares en el país estaba en condición de pobreza energética, de acuerdo con el segundo Índice de Pobreza Energética Multidimensional, que presentó este miércoles el Ministerio de Minas y Energía.

Esta cifra representa una disminución de dos puntos porcentuales frente a 2023 (cuando se ubicó en 24,3 %). La variación se traduce en que más de 260.000 hogares en Colombia, aproximadamente 760.000 personas, salieron de la pobreza energética el año pasado.

El informe que lideró el Ministerio plantea que la pobreza energética va más allá de carecer del servicio de energía o gas. Para el análisis se construyó una definición que recoge un enfoque multidimensional, pero también el enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum: “La pobreza energética es una inhabilidad para hacer realidad capacidades esenciales, como resultado directo o indirecto de la falta de acceso a servicios energéticos seguros, asequibles y confiables”.

Así las cosas, el índice, más allá del acceso a los servicios, tiene en cuenta lo que las personas pueden realmente hacer con la energía para desarrollar sus capacidades humanas. Se miden tres dimensiones: acceso a energía eléctrica y preparación de alimentos, vivienda funcional y aprender y comunicarse.

Como explicó la cartera, los 265.886 hogares que salieron de la pobreza energética dejaron de “presentar privaciones energéticas que limitaban la satisfacción de sus necesidades básicas de energía como: el acceso a energía eléctrica, la iluminación, la preparación de alimentos, el uso de electrodomésticos necesarios para conservar los alimentos y medicamentos, el acceso tecnologías de información y comunicación, entre otras”.

¿Cuáles son las regiones con mayor pobreza energética?

Para 2024, las regiones con mayor incidencia de pobreza energética fueron la Amazonía-Orinoquía y la región Caribe.

Así esta la pobreza energética multidimensional por regiones:

▶️Amazonía-Orinoquía: 32,9 %

▶️Caribe: 29,4 %

▶️Pacífica: 25,6 %

▶️Oriental: 21,3 %

▶️Central: 20,2 %

Por departamento, los que registran mayor pobreza energética son Vichada, La Guajira, Vaupés, Guainía, Amazonas, Putumayo y Chocó.

Todos estos departamentos están en la categoría “muy alto” que agrupa “departamentos mayoritariamente rurales, con baja densidad poblacional y grandes desafíos geográficos que dificultan el acceso a infraestructura energética, así como a bienes y servicios energéticos”.

El informe que presentó el Minenergía indica que en el 91,3 % de los municipios del país se redujo el índice de pobreza energética entre 2023 y 2024. Las mayores mejoras se registran en la región de la Amazonía y Orinoquía, con una reducción promedio de 3,09 puntos porcentuales, y en departamentos históricamente rezagados, como Guaviare y Vaupés, con caídas por encima de los 6 puntos porcentuales.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, destacó que durante 2024 y 2025 se conectaron cerca de 60.000 nuevos usuarios al servicio eléctrico, incluidos 9.000 mediante sistemas fotovoltaicos individuales, priorizando territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

¿Cuál es la diferencia con el informe de Promigas?

El informe del Minminas se construyó con la metodología Alkire-Foster (AF), utilizada para medir pobreza multidimensional.

El mes pasado, Promigas presentó la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética. Según Palma, el análisis de la empresa, desarrollado con la firma Inclusión SAS, parte de la misma metodología del Minminas, pero tiene en cuenta distintas variables.

Según el informe de Promigas, en 2024 la pobreza energética se ubicó en 15,4 %, con cerca de 8,1 millones de personas en condición de pobreza energética, lo que implica que más de 300.000 colombianos superaron esta situación frente a 2023.