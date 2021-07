Polémica en redes por la feria de diseño Buró

La feria de diseño Buró, que celebra esta semana (del 14 al 18 de julio) su decimosexta edición en Bogotá, está en medio de una fuerte polémica. De hecho, se convirtió en la tendencia número 1 de Twitter durante la mañana de este jueves ¿Qué pasó?

Todo comenzó horas previas al inicio del evento, cuando se encontraban realizando las labores de instalación de la feria. Debido a las largas jornadas que se extendieron hasta tarde la noche, las organizadoras del evento pidieron pizza para darle a los trabajadores y colaboradores de la feria. Fue aquí cuando empezó la tensión.

Pablo Matiz, que en ese momento trabajaba dentro del staff de la feria, denunció por medio de su cuenta de Instagram que ese día trabajó durante todo el día con diferentes operadores logísticos. Y ya en la noche, cuando estaban repartiendo las pizzas, seguía con uno de los operadores: que no era trabajador directo de la feria.

Cuando se acercó al lugar en donde estaban repartiendo las pizzas, se le ocurrió llevarle una porción al operario con el que estaba trabajando hace minutos. Entonces, le pidió permiso a María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, sobre si podía llevarle una rebanada al operario. “A lo cual su respuesta fue un rotundo no”, explica Matiz.

Dentro de su denuncia Matiz cuenta que no se esperaba esa respuesta pues había “pizzas de sobra”. Ante la negativa, él le propuso a Silva cederle su propia rebanada al operario. Pero cuenta que también recibió la negativa de la cofundadora de Buró. Debido a la situación Matiz dijo que renunció al staff de la feria.

La situación no terminó ahí: un día después del incidente de la pizza, Matiz pagó un boleto de la feria para comer algo junto a su novia: es decir fue en calidad de visitante. Sin embargo, publicó una serie de Stories en las que denuncia que fue sacado a la fuerza.

Frente a la polémica, María Alejandra Silva explicó en LaW Radio que la razón por la que no le dio la pizza al operario era porque no se podía hacer cargo de las personas que contratan sus proveedores. Además, dijo que por protocolos de bioseguridad “pasar la pizza mano tras mano, es algo que no beneficia mucho a la organización”.

Frente a la expulsión de Matiz, Silva dijo en la entrevista radial que “alguien que está insatisfecho con estar con Buró tiene que retirarse”.