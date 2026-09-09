Pollo Week 2026: cientos de restaurantes ofrecerán pollo a COP 20.000

Las diez ciudades participantes son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué y Villavicencio. La apuesta se concentrará en las ciudades más afectadas por el terremoto para impulsar la reactivación de la economía.

La Pollo Week es una iniciativa de Pollo Colombiano de Fenavi que reunirá a más de 350 restaurantes en diferentes ciudades del país. La idea es promocionar el consumo de este producto en diversas preparaciones por un precio único de COP 20.000.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

«El pollo tiene infinitas posibilidades y Pollo Week nace precisamente para demostrarlo. Queremos que los colombianos descubran preparaciones que probablemente nunca han probado y que durante una semana tengan la oportunidad de comer increíble, descubrir nuevos restaurantes y, sobre todo, disfrutar del pollo como nunca antes», afirmó Luis Rodolfo Álvarez, director del Programa Pollo.

La Pollo Week se realizará del 21 al 27 de septiembre y los interesados podrán consultar la oferta de restaurantes participantes y las preparaciones disponibles mediante la aplicación Tulio Recomienda.

“En cada restaurante encontrarán un código QR de Pollo Colombiano que los llevará a la página de votación, donde podrán elegir su preparación favorita y participar en la selección de las mejores propuestas de pollo frito de cada ciudad. Así, los consumidores serán los protagonistas y jueces de esta celebración”, concluyó Fenavi.