Por la segunda vuelta presidencial, Prosperidad Social suspenderá transferencias tres días

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Prosperidad Social suspenderá por tres días la entrega de transferencias monetarias. La entidad adoptó esta medida como “blindaje electoral”. La segunda vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas, se realizará el próximo domingo 21 de junio.

Prosperidad Social explicó que la suspensión de las transferencias busca garantizar la transparencia en la entrega de los recursos; proteger a los beneficiarios de posibles presiones, desinformación o uso indebido de los programas con fines políticos, y evitar interferencias con la jornada electoral.

Así las cosas, la entrega del quinto ciclo del programa Colombia Mayor, que comenzó el pasado 5 de junio, continuará hasta el 18 de junio, se suspenderá durante el fin de semana electoral y se reanudará el 22 de junio, hasta el 24.

“El blindaje electoral es una medida de protección para los beneficiarios y participantes de los programas sociales de la entidad y para la democracia. Las transferencias se suspenden únicamente durante el fin de semana electoral y se reanudan de inmediato para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus recursos de manera segura y transparente”, aseguró el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

Colombia Mayor beneficia a tres millones de personas mayores en el país. Para este ciclo, la entidad destinará COP 649.192 millones.

La entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed. Los beneficiarios podrán reclamar los incentivos en más de 31.000 puntos de atención.

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No se deje engañar

La entidad alertó a los beneficiarios de los programas para que no se dejen engañar por “campañas electorales que incentivan a la participación política utilizando el nombre de la entidad o los programas”.

Prosperidad Social recordó que la entrega de ninguno de los programas, incluyendo Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven, Colombia Mayor, está sujeta a la contienda electoral.

“Denuncie a personas o grupos políticos que ofrezcan incluir a la población en algún programa de la entidad a cambio de su voto o a quienes los amenacen con excluirlos”, recordó la entidad.

Tenga en cuenta que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios.

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¿Qué es Colombia Mayor?

Colombia Mayor es un subsidio económico que busca aumentar la protección de las personas mayores en Colombia que no tienen pensión o viven en la extrema pobreza.

Los beneficiarios del programa reciben una transferencia de COP 80.000. Las mujeres de 60 años o más y los hombres de 65 años o más reciben un monto diferencial de COP 230.000.

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