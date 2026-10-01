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¿Por qué el ACPM es más barato en Colombia? COP 8.400 por debajo del precio internacional

Mantener el ACPM por debajo del precio internacional le cuesta cada vez más al Estado: el FEPC absorbe la diferencia y, si la presión sigue, podría pesar en el presupuesto de 2027, según Anif.

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Redacción Economía
30 de septiembre de 2026 – 08:46 p. m.
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Desde enero de 2026, la referencia internacional del ACPM pasó de cerca de COP 11.900 por galón a COP 19.820
Foto: Getty Images - Supachai Panyaviwat

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Actualmente, el precio del ACPM (o diésel) en Colombia está unos COP 8.400 por galón por debajo de la referencia internacional, según un análisis de Anif con cifras al 28 de septiembre. Mientras el combustible se encarece en el mercado externo, el precio en el país casi no se movió. Y esa diferencia tiene un costo que, como lo advirtió Anif en un reciente informe, podría llegar a las cuentas públicas.

Desde enero, la referencia internacional pasó de cerca de COP 11.900 por galón a COP 19.820, un alza de 67 %, según calculó Anif con datos de…

Por Redacción Economía

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