¿Por qué me llegó tan cara la factura de energía y cómo reclamar?

En principio, el aumento puede deberse a un mayor uso de electricidad, una lectura estimada del medidor o cobros adicionales. Si detecta un error, puede reclamar ante la empresa prestadora y, si no está de…

Si la factura de energía llegó más cara de lo habitual, compare el consumo, la tarifa y los días facturados. Ese es el criterio más común para entender qué ocurrió.

Entender qué dice cada ítem de una factura suele ser, cuando menos, una tarea de paciencia. Sin embargo, algo que la mayoría podrá comprender de inmediato es el precio a pagar.

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En principio, el aumento puede deberse a un mayor uso de electricidad, una lectura estimada del medidor o cobros adicionales. Si detecta un error, puede reclamar ante la empresa prestadora y, si no está de acuerdo con la respuesta, recurrir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

¿Por qué subió la factura de energía?

Antes de pagar, compare el recibo con los de los últimos tres a seis meses y revise cuatro datos:

Consumo : verifique cuántos kilovatios hora (kWh) utilizó. Electrodomésticos como aires acondicionados, calentadores y ventiladores pueden aumentar el gasto.

: verifique cuántos kilovatios hora (kWh) utilizó. Electrodomésticos como aires acondicionados, calentadores y ventiladores pueden aumentar el gasto. Días facturados : un periodo más largo puede elevar el total, incluso si el consumo diario no cambió.

: un periodo más largo puede elevar el total, incluso si el consumo diario no cambió. Lectura del medidor: compruebe si la empresa registró el consumo real o hizo una estimación.

Tarifa y cobros adicionales: revise el valor por kWh, los saldos pendientes, los intereses y los conceptos nuevos.

Si el consumo reportado no coincide con el medidor, tome una fotografía y consérvela como soporte para solicitar una revisión.

¿Por qué aparece un cobro adicional en la factura de energía en 2026?

Un cobro adicional puede corresponder al programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía establecido por la CREG mediante la Resolución 101 120 de 2026. El mecanismo compara el consumo con una meta individual calculada a partir del historial del usuario.

En términos generales, consumir por debajo del 90 % de la meta puede dar lugar a un beneficio; entre el 90 % y el 110 % se aplica una franja neutral, y superar el 110 % puede generar un cobro adicional sobre el consumo excedente, sujeto a las condiciones de la regulación.

Si considera que el cargo se calculó mal, revise la meta, el periodo facturado y el consumo registrado, y reclame ante la empresa. La resolución establece que el impago de este cobro adicional, por sí solo, no dará lugar a la suspensión del servicio; esto no elimina las demás obligaciones de pago.

Le recomendamos consultar la normativa general en la Ley 142 de 1994 y las condiciones del programa en la Resolución 101 120 de 2026 de la CREG.

¿Cómo reclamar una factura de energía alta?

Presente una petición, queja o reclamo (PQR) ante la empresa que factura el servicio. Incluya el número de contrato o usuario, la factura cuestionada, recibos anteriores y las pruebas disponibles. Explique qué cobro considera incorrecto y solicite una respuesta concreta.

Puede radicar la reclamación por los canales de atención de la empresa. Guarde el número de radicado y una copia de la solicitud para hacer seguimiento.

Tiene cinco meses desde la expedición de la factura para reclamar, según el artículo 154 de la Ley 142 de 1994. Por regla general, la empresa dispone de 15 días hábiles para responder las peticiones, quejas y recursos relacionados con el contrato, conforme al artículo 158, sin perjuicio de las excepciones legales.

¿Qué hacer si la empresa no corrige el cobro?

Si no está de acuerdo con la respuesta, puede presentar un recurso de reposición ante la empresa y, en subsidio, uno de apelación para que el caso llegue a la Superservicios, cuando proceda. El plazo es de cinco días hábiles desde la notificación de la decisión.

Vale señalar que la Superintendencia no reemplaza la reclamación inicial ante la empresa. Es recomendable consultar sus canales oficiales en superservicios.gov.co.

¿Tengo que pagar la factura mientras reclamo?

La empresa no puede exigir el pago total de la factura como condición para tramitar un recurso. Sin embargo, eso no significa que sea recomendable dejar de pagar todo el recibo: conviene pagar los valores que no están en discusión para evitar problemas con el servicio, conforme a las reglas aplicables.

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