¿Por qué miles de aviones no podrán volar? Esto es lo que pasa y cómo afecta a Colombia

Un modelo del A320 en una de las instalaciones del fabricante Airbus en Blagnac, sur de Francia. Foto: EFE - FREDERIC SCHEIBER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fabricante aeronáutico Airbus instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar un programa de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares, afirmó el viernes un portavoz de la compañía en declaraciones a la agencia AFP.

El anuncio provocó retrasos y cancelaciones en vuelos de todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia.

La medida se toma tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”, explicó el gigante aeronáutico europeo a sus clientes en un comunicado.

Airbus los instó a “detener inmediatamente los vuelos” tras analizar el fallo técnico.

“Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial”, agregó la empresa.

¿Qué pasa en Colombia con los A320 de Airbus?

En el país, la actualización del software de estos aviones implica que más de 70 % de la flota de Avianca tendrá que pasar por este proceso, lo que, advirtió la aerolínea, generará “disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”, según en un comunicado emitido por la empresa.

La compañía aseguró que “cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles. La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”.

La aerolínea está ofreciendo reacomodar a los pasajeros afectados en las opciones más cercanas disponibles con Avianca o con aerolíneas con las que tiene relación comercial.

Si las opciones no se ajustan a su itinerario, la compañía ofrece las siguientes alternativas:

Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del centro de contacto.

Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar a través de la página web, contact center, puntos de venta directos de Avianca o en la agencia de viajes.

La aerolínea también recomienda revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de los canales oficiales y no ir a los aeropuerto si el vuelo no está confirmado.

Para el caso de Latam Colombia, la compañía informó que sólo “tendrá un vuelo cancelado ida y vuelta en la ruta Bogotá- San Andrés-Bogotá tras las medidas comunicadas por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)”.

Así mismo, los pasajeros afectados serán “contactados directamente y recibirán alternativas de viaje para iniciar su vuelo dentro de una ventana de máximo 24 horas respecto al vuelo original o podrán optar por el cambio de fecha o devolución sin costo alguno”, se lee en un pronunciamiento de la empresa.

Por su parte, JetSmart informó que la orden de Airbus afecta una porción pequeña de su flota y que la actualización se resolvería sin generar inconvenientes en su operación.

La Aeronáutica Civil explicó que, para garantizar la seguridad de los vuelos, las aeronaves afectadas deberán quedarse en sus bases de mantenimiento desde la noche de este sábado. "La entidad está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida", aseguró a través de un comunicado.

¿Qué hacer si usted es un pasajero afectado?

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, estas son algunas recomendaciones para los usuarios de Avianca que se verán afectados por este evento, que es calificado por la entidad como un “caso de fuerza mayor”.

Verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario.

Revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea, donde Avianca informará sobre reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles.

Abstenerse de presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no existe una afectación directa.

Conservar todos los soportes relacionados con su reserva (correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas).

En caso de afectación confirmada, debe estar atento a las opciones que le brinda Avianca quien podrá ofrecer alternativas como reembolso, reacomodación o cambios de fecha, de acuerdo con la normativa vigente.

Problemas en otros países

La operación aérea en varios países tendrá impactos por cuenta de este tema. Por ejemplo, Air France informó que canceló 35 vuelos el viernes y que está calculando el número de afectaciones para el sábado.

“Los clientes afectados por las cancelaciones están siendo informados individualmente por SMS y correo electrónico”, dijo un portavoz de la aerolínea francesa en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

American Airlines prevé “algunos retrasos” relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones estará lista el sábado.

Mientras que Air India advirtió sobre retrasos debido a la inmovilización de algunos aviones.

En cuanto a Delta Air Lines, la compañía esperaba realizar las actualizaciones necesarias para la mañana del sábado en parte de sus A320 y A321neo.

En Filipinas, las aerolíneas locales Philippine Airlines y Cebu Pacific tuvieron que cancelar más de 40 vuelos y ofrecieron reembolsos y cambios de fecha a los pasajeros afectados.

En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús informaron este viernes que sus operaciones sufrirán retrasos, por lo que tomarán medidas para mitigar las afectaciones a los viajeros. No dieron detalles de cuántos vuelos se verán afectados o el número de aviones que deberán realizar estas actualizaciones.

El fallo y la actualización

Para la mayoría de los aviones, el cambio de software con su versión anterior llevará “unas horas”. Pero para unas 1.000 aeronaves esto implicará el cambio del hardware, “lo que llevará semanas”, le dijo a la agencia AFP una fuente cercana al asunto.

Se trata del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

El incidente técnico que reveló la falla en cuestión se remonta al 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático.

Este se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos.

El episodio concluyó con un aterrizaje en Tampa, Florida, y dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968.

A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12.254 unidades del 737.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.