Fedesarrollo dice que el salario mínimo debería aumentar máximo 6,5 %

El jueves, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el dato de Productividad Total de los Factores para 2025, un dato clave para la concertación del salario mínimo. A partir de esta cifra y la proyección de inflación, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que el incremento del mínimo no debería ser mayor al 6,5 %.

¿Por qué es importante la cifra de productividad para el salario mínimo?

La Productividad Total de los Factores es el indicador que mide el nivel de eficiencia de una economía para usar sus recursos en la producción de bienes y servicios. Es decir que indica cuánto del crecimiento económico se explica por ser más eficientes, y no solo por usar más trabajadores o más máquinas.

Para 2025, el dato de productividad total publicado por el DANE fue de 0,91 %. La entidad también presentó el dato de productividad laboral por hora trabajada en volumen (0,57 %) y laboral por persona empleada (0,32 %).

Cabe mencionar que el año pasado hubo polémica respecto a este dato, pues varias organizaciones económicas sostuvieron que las cifras no reflejaban la realidad económica del país.

Las proyecciones de Fedesarrollo

Mejía destacó que hubo una caída de la productividad por persona contratada a 0,32 %. En gran medida porque “en lo corrido del año la economía ha crecido 2,9 %, pero el empleo ha crecido más (3,5 %), por eso la productividad por trabajador ha caído”.

El otro dato clave en la concertación es la inflación, que ha tendido una tendencia al alza en los últimos cuatro meses, cerrando en 5,51 % en octubre. Por lo tanto, Mejía advierte que “hay que tener mucha prudencia frente al aumento del salario mínimo para el próximo año”.

“Con base en una inflación estimada para el cierre de este año del 5,2 % y una productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %, el dato técnico razonable para el aumento del salario mínimo debería estar en el rango entre el 6 % y el 6,5 %”, sostiene Mejía.

De esta manera se permitiría que los trabajadores formales recuperaran el poder de compra “asociado a la inflación de este año”, explicó el director de Fedesarrollo.

En la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se debe llegar a una concertación sobre el aumento del salario mínimo. En la negociación hay tres partes: representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios. De no lograr un acuerdo antes del 30 de diciembre, el gobierno podrá determinar el salario mínimo vía decreto.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que se buscará un aumento importante para 2026, probablemente de dos cifras. Para 2025 el aumento fue de 9,5 % y lo definió el Gobierno por decreto.

