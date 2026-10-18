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¿Por qué necesitamos una economía del bien común? 

Fragmento del libro “Bien común. Una nueva economía que funcione para todos”, en el que la reconocida economista Mariana Mazzucato formula una nueva teoría del bien común: un modelo que permita a gobiernos y empresas establecer relaciones económicas con propósito, generar valor y crear espacios donde las personas puedan prosperar.

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Mariana Mazzucato * Especial para El Espectador
En su nuevo libro, Mariana Mazzucato analiza desde la gestión del agua hasta la transformación de la contratación pública y las finanzas para reinventar la economía a escala humana y del planeta.
En su nuevo libro, Mariana Mazzucato analiza desde la gestión del agua hasta la transformación de la contratación pública y las finanzas para reinventar la economía a escala humana y del planeta.
Foto: Getty Images

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Vivimos en un mundo en el que se prevé que el cambio climático cause 83 millones de muertes antes de finales de siglo debido al aumento de las temperaturas, y en el que los más vulnerables serán los más afectados. Un mundo en el que 4.500 millones de personas carecen de servicios sanitarios básicos y 2.000 millones no tienen acceso al agua potable. Todo ello mientras la riqueza acumulada por los milmillonarios del sector tecnológico y los ejecutivos del sector financiero ha alcanzado niveles superiores a los de países enteros, lo que pone de…

Por Mariana Mazzucato * Especial para El Espectador

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