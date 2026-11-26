Hace un par de meses, el dólar en Colombia estaba en niveles que ilusionaban: viajes, compras en el exterior y todo lo que viene con tener una de las monedas más fuertes del continente. Rondaba los COP 3.100, algo que no se veía desde 2019. Hoy el panorama es bien distinto. En pocas semanas, la divisa subió más de COP 400 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la referencia oficial con la que se liquidan muchas operaciones en dólares, se acerca a los COP 3.600 (su nivel más alto desde el 1 de junio).

¿Qué está pasando? Varias cosas a la vez. Pero antes de entrar en las causas, conviene entender cómo se forma el precio de la divisa.

¿Por qué sube y baja el dólar?

En Colombia, el precio del dólar se define por la oferta y la demanda en el mercado cambiario. Todos los días. Cuando entran más dólares de los que se necesitan, baja. Cuando se necesitan más de los que entran, sube.

Los dólares entran por las exportaciones (petróleo, carbón, café), por las remesas, por el endeudamiento del Gobierno en el exterior y por inversionistas extranjeros que traen plata para comprar bonos o acciones. Y se piden para importar, pagar deudas en esa moneda, viajar o sacar capital del país.

Y lo que hace que lleguen más o menos dólares, o que se necesiten más o menos, depende tanto de lo que pasa en el mundo como de lo que pasa en Colombia. En el mundo tienen un gran peso, por ejemplo, las tasas de interés del banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), el apetito de los inversionistas por el riesgo y el precio del petróleo. En el plano local, las finanzas públicas, movimientos del Gobierno y, en general, la confianza que proyecta la economía colombiana. Todo acontecimiento de la actualidad nacional e internacional que toque estos factores puede cambiar el precio del dólar. En mayor o menor medida, y tanto para bien como para mal.

Con esto claro, veamos qué ha movido al dólar en las últimas semanas.

Un mundo con más temor al riesgo

Varios expertos coinciden en un punto de partida: el mundo está más temeroso. Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, habla de una alta aversión al riesgo a nivel mundial. En la misma línea, Andrés Santana, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, explica qué pasa si hay alta aversión al riesgo: los inversionistas buscan liquidez en dólares, en bonos del Tesoro de Estados Unidos y en otros activos que consideran más seguros.

Un dato de contexto: el índice DXY, que mide el dólar frente a una canasta de monedas de países desarrollados, subió cerca de 2 % en el último mes y más de 5 % en lo que va del año. Precisamente, Velandia cree que un dólar caro no es un asunto solo del peso colombiano, pues el euro también está debilitándose y el real brasileño y el peso chileno también caen frente al billete verde.

A eso se suman las tasas de Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) las subió en septiembre hasta un rango de 3,75 % a 4 %, y en octubre las mantuvo. La próxima decisión es el 9 de diciembre y hay altas probabilidades de una nueva alza, según estimaciones del mercado. "Tasas altas aumentan el atractivo de los activos en dólares, así como el de los bonos del Tesoro estadounidense", afirma Santana. Y eso, según él, ha traído como consecuencia la salida de capitales de países emergentes como Colombia.

Las elecciones de Brasil también movieron el mercado cambiario en la región. Según Velandia, el real brasileño se ha depreciado en las últimas semanas, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, y cuando hay noticias políticas de grandes economías en la región (como la misma Brasil o México también), las demás monedas tienden a reaccionar en la misma dirección.

Y está el petróleo, producto que Colombia exporta. Cuando su precio internacional cae, entran menos dólares al país, y el barril justamente se ha abaratado rápidamente. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) calcula que el Brent promedió unos USD 124 en octubre, el mes más caro desde que empezó el conflicto en Oriente Medio. El 4 de noviembre ya estaba por debajo de los USD 100 y el martes cerró cerca de USD 92. Detrás de este comportamiento hay mayor oferta de crudo y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el mercado mundial vuelva a tener excedente en el cuarto trimestre.

Si hay que ponerle peso a cada factor, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, afirma que "los factores internacionales han sido los principales responsables del repunte reciente del dólar en Colombia". Para el experto, lo que más ha empujado a la divisa son la expectativa de una nueva alza de la Fed y las presiones de depreciación sobre las monedas latinoamericanas tras el triunfo de Lula.

Lo que pasa en Colombia

Si el repunte del dólar se pusiera en una balanza, con lo que pasa en el mundo en un lado y lo que pasa en Colombia en el otro, ¿cuánto iría en cada uno?

Felipe Campos, gerente de Estrategia de Inversión de Alianza Fiduciaria, calcula que lo global explicaría probablemente 30 %, y podría llegar a la mitad. El resto, según él, es interno.

Sobre lo que ocurre en Colombia, Campos empieza por la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella contenida en la ley de ajuste fiscal o de rescate económico. "Claramente hay una desilusión o una ansiedad en cuanto a la reforma", afirma. A eso suma que "ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que van a proponer" y añade que los tiempos en el legislativo son muy reducidos. Hacia el 2 de diciembre podría saberse si el proyecto pasa a plenarias y con qué cambios, por lo que habrá más información sobre qué tan convincente resulta para los mercados este proyecto que apunta a mejorar la situación de las finanzas públicas.

El analista añade un tercer elemento, que tiene que ver con el propio peso colombiano. La moneda nacional se valorizó tanto este año que es el activo que los inversionistas pueden vender con más facilidad, y de los pocos en los que han ganado dinero. "Uno a veces es víctima de su propio acierto", dice Campos. Según él, quien invirtió en pesos tiene una ganancia a la mano y vender es la salida más fácil. Cuando muchos lo hacen a la vez, la moneda pierde valor más rápido.

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Velandia, de Credicorp Capital, ve dos focos de incertidumbre en el país. Uno son los números fiscales, que siguen siendo complicados. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit del Gobierno cerraría este año en 7,2 % del PIB y llegaría a 9,4 % en 2027 si no se adoptan medidas de ajuste. El otro es la ley de rescate económico: su discusión se aplazó y, sobre todo, los apoyos a la reforma tributaria se vienen diluyendo en el Congreso.

El Reporte de Mercados Financieros del Banco de la República para el tercer trimestre de 2026 muestra cómo le fue al peso: se fortaleció de forma sostenida hasta comienzos de septiembre y retrocedió de forma significativa en las dos últimas semanas del trimestre. Entre los factores que lo sostuvieron, el documento menciona "las altas tasas de interés en Colombia" y "los sólidos flujos de remesas".

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Y es que, con las tasas del Banrep en 12,25 % y las de la Fed entre 3,75 % y 4 %, la brecha es grande. Ahí es donde entra el carry trade, una operación en la que los inversionistas se endeudan en una moneda con tasas bajas, como el dólar, para invertir en otra con tasas altas, como el peso, y quedarse con la diferencia. Mientras esto funciona, entran dólares al país y el peso se fortalece, porque quien se endeuda en dólares los vende para comprar pesos.

Pero si esos inversionistas deciden salir, algo que puede pasar cuando crece la aversión al riesgo o se espera una nueva alza de tasas en Estados Unidos (como está ocurriendo ahora), tienen que vender pesos y volver a comprar dólares para pagar sus deudas, y eso presiona el precio del dólar al alza.

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Otra pista de lo que hacen los inversionistas extranjeros, y que puede mover al dólar, está en los TES, los bonos en pesos con los que el Gobierno se endeuda. Según el mismo reporte del Banrep, en el tercer trimestre los extranjeros redujeron sus tenencias, algo que podría estar relacionado con "tomas de utilidad", es decir, con vender tras las valorizaciones de esos títulos para asegurar la ganancia. Pero en octubre volvieron: de acuerdo con el documento mensual del Banco sobre las dinámicas de los mercados de capitales, hasta el 23 de ese mes fueron compradores netos por cerca de COP 7 billones, y a esa fecha tenían cerca de 20 % del saldo total de TES. Habrá que esperar el próximo informe para saber si esos inversionistas mantuvieron las compras o salieron en noviembre.

Qué esperar del dólar

Tres fechas marcan lo que viene para la divisa: el 2 de diciembre, cuando se sabrá si el proyecto del Gobierno pasa a plenarias; el 9, cuando decide la Fed, y el 18, cuando el Banco de la República define su tasa.

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Velandia, de Credicorp Capital, advierte que, tras una subida muy fuerte del dólar en cuestión de días, "es muy temprano para determinar si esto es una tendencia sostenible o no". Lo más seguro, dice, es que la volatilidad continúe. Según él, desde hace meses la mayor parte de los analistas veía el dólar entre COP 3.500 y COP 3.600 para lo que queda del año, y los niveles de septiembre y octubre por debajo de COP 3.300, incluso los cercanos a COP 3.000, no eran sostenibles. Con esa lectura, los niveles de hoy tienen más sentido frente a los fundamentos de la economía, según el experto.

En la misma línea, Campos, de Alianza Fiduciaria, cree que el dólar tiene un límite a la vista. Si la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella es aprobada con cerca de 70 % de lo que se propuso originalmente y eso alcanza para estabilizar las finanzas públicas, calcula, la divisa encontraría un techo entre COP 3.700 y COP 3.800. El otro punto que este experto vigila es la Fed: su reunión del 9 de diciembre "va a ser muy importante" para saber si seguirá subiendo las tasas y empujando al dólar en el mundo.

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Santana, de la Universidad Católica de Colombia, espera unos días de alta volatilidad, y hacia dónde vaya el dólar después dependerá de los mismos factores que han marcado estas semanas: las tasas en Estados Unidos, el petróleo y las finanzas públicas del país. Si se mantienen las expectativas sobre la política monetaria estadounidense (que las tasas ahí suban), el crudo sigue cayendo y Colombia no da señales claras de un manejo adecuado de sus cuentas, el dólar seguirá al alza, de acuerdo con el académico. Y si la inflación y el empleo en Estados Unidos dan indicios de recuperación y se abre un periodo de tasas más bajas, el petróleo se estabilizaría y volvería el apetito por activos emergentes, la moneda colombiana podría fortalecerse frente al dólar.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc de noviembre proyecta que el dólar cerrará noviembre en COP 3.288 y diciembre en COP 3.284, unos COP 300 por debajo de la TRM actual.

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