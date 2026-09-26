 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Precio del dólar en Colombia: ¿por qué subió esta semana?

La divisa volvió a registrar niveles que no se veían desde julio. Expertos analizan las variables que explican este movimiento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
26 de septiembre de 2026 – 03:00 p. m.
Dólares
El dólar registró una semana de repuntes.
Foto: Bloomberg - Scott Eells

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

¿Se acabó el dólar barato? Esta semana la montaña rusa del dólar registró una pendiente bastante pronunciada. El lunes, la cotización de la divisa quedó en COP 3.203 y cerró el viernes en COP 3.344, lo que se traduce en una escalada de COP 141, así como una variación de 4,40 %.

Según Daniel Londoño Tapia, quien es el Country Manager de Global66, la jornada se resume en un rebote que devolvió al dólar a niveles que no se veían desde el 9 de julio.

“La Tasa Representativa del Mercado (TRM) pasó de COP 3.151,73 a COP 3.329,61, un alza de COP…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Dólar

Dólar a peso colombiano

Dólar hoy

Economía

Noticias económicas

Por qué subió el dólar

Precio del dólar en Colombia

Trm

TRM hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido