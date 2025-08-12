Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 12 de agosto

El dólar sigue respondiendo a las variables macroeconómicas de Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto - tsingha25

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $4.020. Esto se traduce en una caída de $14 frente a cierre del lunes, así como una variación del 0,37 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.045,87

El dólar retoma una tendencia a la baja que podría acercarlo al umbral de los $4.000.

Las principales variables que influencian su valor se centran en los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos.

El principal es el efecto de los aranceles que, si bien han sido absorbidos por los comerciantes en su mayoría, se espera que mayores cargas en los precios de los productos se traspasen a los consumidores.

Muestra de ello es que hoy la inflación de esa nación norteamericana se mantuvo en 2,7 %, siendo los aranceles un freno de mano para el retroceso de la carestía.

Esto, a su vez, tiene un impacto en las tasas, pues hay que recordar que ese es el principal instrumento de la Reserva Federal para mantener a raya la inflación.

Tasas más altas se traducen en menos oportunidades de inversión, es decir, menos dólares en países como Colombia y, por ende, un billete verde más caro.

Sin embargo, la variación del billete verde también se puede explicar por el panorama nacional que, en parte, explicaría su retroceso. Ejemplo de esto es el aumento de las exportaciones y el incremento de las remesas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.