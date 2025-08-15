Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 15 de agosto

El precio del dólar sigue manifestando una alta dependencia de la macroeconomía de Estados Unidos. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $4.040. Esto se traduce en una caída de $13 frente a cierre del jueves, así como una variación del -0,32 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.048,74.

El dólar sigue manifestando una alta dependencia de la macroeconomía de Estados Unidos.

Un elemento clave ha sido la guerra arancelaria de Donald Trump, pues se espera que esta tenga coletazos en la inflación.

Los datos más recientes en esta materia (con corte a julio), muestran un estancamiento en la caída de los precios, manteniéndose en 2,7 %.

Lo que explican muchos analistas es que los aranceles aún no se han sentido en la carestía porque los comercios han absorbido gran parte de los costos. No obstante, ante la insostenibilidad que plantea esta situación, es cuestión de tiempo para que comiencen a ser trasladados a los consumidores.

Esa inflación presionaría a la Fed para mantener o elevar las tasas, lo que a su vez disminuiría los incentivos a la inversión.

Todo esto podría hacer que los dineros destinados a países como Colombia se reduzcan, haciendo que el billete verde aumente de valor.

No obstante, hay que tener en cuenta las variables nacionales. El precio del petróleo, el aumento de las exportaciones y la recepción de remesas son aspectos que hacen que el billete verde pierda valor frente al peso colombiano.

Las principales previsiones apuntan a que esta divisa cierre el año por cerca de la barrera de los $4.000.

