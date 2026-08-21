Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 21 de agosto

El dólar sigue viéndose influenciado por el carry trade. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.055. Esto se traduce en una caída de COP 15 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,48 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.062,96.

¿Qué está moviendo al dólar?

Parte del comportamiento del dólar en las últimas semanas responde a las altas tasas de interés que mantiene el Banco de la República, actualmente en 12 %. Según Lorenzo Santos, CEO de Folionet, este nivel hace atractiva una estrategia conocida como “carry trade”: los inversionistas se endeudan donde las tasas son bajas y traen ese capital a mercados donde rinden más, como Colombia. Esa mayor entrada de divisas empuja al peso hacia arriba y al dólar hacia abajo.

Para Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Values AAA, el déficit fiscal del Gobierno sigue siendo otra variable clave, mientras se espera que el impacto del terremoto y otros indicadores macroeconómicos den señales más claras sobre el rumbo de la tasa de cambio en los próximos días.

Santos también apunta a la debilidad global del billete verde, ligada a las políticas monetarias de Estados Unidos y al comportamiento de los precios del petróleo, así como al optimismo que ha generado el nuevo gobierno entre los inversionistas.

Siguen las tensiones en el estrecho de Ormuz

La tensión en Oriente Medio sigue siendo un elemento de fondo en el mercado cambiario. Este martes, el presidente Donald Trump negó que haya conversaciones en curso o previstas con Irán y publicó un mapa en el que presenta el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”, según informó la agencia AFP. Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta por dos misiles balísticos lanzados desde territorio iraní.

El estrecho, clave para el comercio mundial de hidrocarburos, permanece con tráfico muy reducido desde que Irán lo cerró tras los bombardeos de febrero. El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó su reapertura al levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el descongelamiento de activos iraníes, el fin del embargo petrolero y el cese de operaciones militares, de acuerdo con AFP.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para los próximos días, Santos (de Folionet) estima que el billete verde se moverá entre COP 3.100 y COP 3.180, aunque advierte que los pronósticos de corto plazo son altamente especulativos, más aún considerando el comportamiento errático que ha mostrado la divisa en los últimos meses.

En perspectiva, el dólar ha retrocedido cerca de un 4 % frente al peso en el último mes y acumula una caída de 25,84 % en los últimos 12 meses, con un máximo de COP 4.416,69 y un mínimo de COP 3.121,07 en ese periodo.

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