Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 21 de agosto

El billete verde sigue dependiendo del impacto de los aranceles. Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

El dólar inició su cotización al alza, al registrar $4.024. Esto se traduce en un incremento de $4 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,09 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.025,51.

Esta será una semana clave para el dólar, pues el viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, presentará un discurso que daría luces sobre la decisión que tomaría la Reserva Federal en torno a las tasas de interés.

Recordar que siguen las expectativas sobre el impacto inflacionario que tengan los aranceles establecidos por Donald Trump. Hasta la fecha, el grueso de estos han sido absorbidos por los comerciantes, pero es muy probable que sean trasladados al consumidor final.

Ante tal escenario, será complejo que la Fed reduzca las tasas, lo que impactaría el precio del dólar al alza, ya que se desestimularía la inversión y, por ende, el ingreso de dólares en países como Colombia.

No obstante, hay que tener en cuenta que las fuentes de ingresos de dólares a Colombia son diversas. Las principales son las exportaciones (donde pesa bastante el precio del petróleo), la recepción de remesas, mercados de capitales y los créditos externos.

El comportamiento que tengan estas variables también será determinante para la divisa.

Analistas consultados por este medio consideran que el billete verde podría seguir moviéndose por el orden de los $4.000 en los próximos días.

