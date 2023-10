Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda hoy 23 de octubre

El dólar sigue manifestando una alta dependencia de las decisiones que puede tomar la FED en torno a las tasas de interés. Foto: EFE - ARSHAD ARBAB

El dólar inició su cotización del lunes al alza, al registrar $4.230. Esto se traduce en un leve incremento de $3,2 frente al cierre del viernes, es decir, un aumento de 0,07 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.238,85.

En la última semana el billete verde ha manifestado una leve tendencia a la baja, cerrando su cotización el pasado lunes sobre los $4.241, registrando su punto más bajo el martes en los $4.198 y su pico recientemente en los $4.260.

El dólar continúa manifestando una alta dependencia a las decisiones que pueda tomar el Banco Central de Estados Unidos (FED) en torno a las tasas de interés, pues elevarlas ha sido la estrategia que ha empleado para mitigar la escalada de la inflación.

Lea también: El precio del dólar en Colombia y lo que se espera para esta semana de octubre

Encarecer el crédito significa reducir la capacidad de gasto, y en el intercambio comercial entre naciones esto se traduce en menos inversión para países como Colombia. En suma, menos dólares moviéndose en el territorio nacional es un dólar más caro.

Los analistas también consideran que las tensiones geopolíticas están teniendo una influencia en el dólar, pues históricamente el billete verde se ha consolidado como un activo refugio ante la incertidumbre que puede generar el conflicto en Israel y Palestina, además del presente en Ucrania.

Lo anterior también podría presionar la escalada del dólar, pues la alta demanda del mismo lo termina encareciendo.

El análisis de los expertos apunta a que en la medida en que la inflación continúe desacelerando, el dólar irá bajando, por el estímulo a la inversión y dinamismo en la economía que esto generará.

Un escenario que de momento no se muestra próximo, pues las previsiones, por lo menos en Colombia, indican que la inflación no llegará a su meta sino hacia finales del próximo año o inicios de 2025, una senda que ha ido por buen camino en los últimos meses, aunque no a la velocidad que muchos quisieran.

