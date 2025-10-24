Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 24 de octubre

En el último mes el dólar ha manifestado una tendencia a la baja.

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.873,90. Esto se traduce en una rebaja de COP 8 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,18 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.888,76.

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja, aunque se ha venido estabilizando. Frente a los últimos 30 días, el billete verde ha perdido COP 4,43.

Son diversas las variables que presionan al dólar. Entre las que más tienen peso son las decisiones que toma la Reserva Federal de Estados Unidos en torno a las tasas de interés.

Lo que hace el emisor es controlar la inflación con las tasas. Cuando está alta o amenaza con subir, las elevan, lo contrario pasa cuando baja.

Pero cuando se suben las tasas también se desestimula la inversión, lo que puede hacer que el flujo de billetes verdes hacia países como Colombia caiga, lo que hace que la divisa sea más escasa y, por ende, más cara.

En esta dinámica también tiene peso la política comercial que ha establecido Donald Trump, mediante el aumento de aranceles. Hasta el momento, las nuevas reglas de juego han sido, en algunos rubros, beneficiosas para Colombia, pues a la nación se le estableció una tasa generalizada del 10 %, mientras que a Brasil se le impuso una del 50 %. En temas como el café, esto hace que el país sea más competitivo.

No obstante, se mantiene la incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas semanas, ya que Trump anunció nuevos aranceles para Colombia, esto tras las confrontaciones diplomáticas que ha tenido con el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, están las variables locales, entre las que se destacan las importaciones y exportaciones. Si se busca que el dólar baje frente al peso, las ventas externas del país deben superar a las compras. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En 2025, la balanza comercial se ha inclinado aún más hacia las importaciones, que crecieron respecto a 2024. Actualmente, Colombia importa más de lo que exporta por USD 10.600 millones.

Bajo esta lógica, las dinámicas comerciales del país no estarían impulsando la caída del dólar. En su lugar, lo que lo estaría dinamizando serían las inversiones internacionales, así como la recepción de remesas, las cuales han experimentado máximos históricos en los últimos meses.

