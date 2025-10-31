Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 31 de octubre

El dólar se ha movido tras los anuncios de la Fed y la reunión de Donald Trump con su homólogo de China. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.865. Esto se traduce en un leve incremento de COP 2 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,05 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.870,42.

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja, perdiendo COP 68.

En los últimos días, su valor ha registrado variaciones por las movidas macroeconómicas que se han registrado en el mundo.

La principal tiene que ver con la decisión de la Reserva Federal (Fed) en recortar las tasas de interés, por segunda vez consecutiva.

La decisión de reducir las tasas de referencia a un rango de 3,75%-4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed en un comunicado.

El comportamiento de las tasas mueve la aguja del dólar, porque un recorte incentiva las inversiones y, por ende, un mayor flujo de billetes verde, lo que los hace más abundantes y, por ende, más baratos.

El segundo evento importante fue la reunión que sostuvo Donald Trump y Xi Jinping, en la que se llegaron a acuerdos con los que se alivia la tensión comercial entre ambos países y, por ende, se brinda mayor confianza a los mercados.

Esto tiene sus ecos en el dólar porque desestimula su demanda, pues en tiempos de riesgo muchos recurren al billete verde como activo refugio, lo que lo encarece.

En Colombia también siguen influyendo variables locales, como las inversiones extranjeras, el comportamiento de las exportaciones y la recepción de remesas.

