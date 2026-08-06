Dólar hoy en Colombia: así cerró la moneda el 6 de agosto

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Este jueves, el dólar cerró en Colombia en COP 3.153. El miércoles la divisa cerró en COP 3.177, COP 20 por debajo del cierre del martes.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves se ubica en COP 3.179,4. En casas de cambio, la compra de dólares está, en promedio, en COP 3.227 y la venta en COP 3.370.

En el último año, el dólar en Colombia ha caído 21,48 %.

El efecto “carry trade”

Buena parte de la caída del dólar tiene que ver con el llamado ‘carry trade’. Cuando la tasa de interés en Colombia es mucho más alta que en Estados Unidos, a un inversionista extranjero le conviene endeudarse en dólares, que hoy son baratos, y meter ese dinero en pesos colombianos, que rentan más.

La oferta adicional de dólares presiona el precio hacia abajo. Eso es, a grandes rasgos, el ‘carry trade’.

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Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, lo explica así: “El mayor diferencial de tasas frente a otras economías ha incentivado la entrada de capitales extranjeros hacia activos en pesos”.

Ese mismo diferencial explica también lo que pasa con los TES, los bonos de deuda que emite el Gobierno colombiano para financiarse: como pagan tasas altas, atraen capital extranjero, que llega en dólares.

Andrés Rodrigo Santana, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, explica que el dólar en estos niveles deja importadores con grandes oportunidades, ya que resulta más barato traer bienes del extranjero, “pero pierden exportadores, aquellos que dependen de las remesas también van a ver unos menores ingresos y además el turismo se ve golpeado debido a que resulta más costoso para un extranjero hacer turismo en Colombia que en otros países”.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir con certeza el comportamiento del dólar, pues depende de factores nacionales e internacionales. Estas son algunas de las proyecciones de los analistas:

▶️ Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, el peso colombiano se moverá entre COP 3.400 y COP 3.580 durante el tercer trimestre.

▶️ La Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República estima que terminará el año alrededor de COP 3.500.

▶️ La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo proyecta que el dólar finalice el año en COP 3.443.

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