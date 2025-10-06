Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 6 de octubre

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
06 de octubre de 2025 - 01:28 p. m.
El dólar sigue dependiendo de variables como las tasas y el comercio internacional.
El dólar sigue dependiendo de variables como las tasas y el comercio internacional.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.870. Esto se traduce en una caída de COP 4,23 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,10 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.874,18.

En el último mes, el dólar ha perdido COP 74,89. Según lo explicado por analistas a El Espectador, son diversas las variables que mantienen al billete verde en esta tendencia.

Una de las principales es la política comercial de Donald Trump, la cual se ha caracterizado por un incremento en los aranceles.

Video Thumbnail

Esto ha generado una amenaza de presión inflacionaria, bajo la premisa de que muchos productos se encarecerán en los Estados Unidos producto de estas alzas, lo que a su vez genera un coletazo en las decisiones que tome la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

Lo que señalan los analistas es que si la Fed sube las tasas, el precio del dólar se encarece, pues se desincentiva la inversión y por ende escasean los billetes verdes. Si las baja, el escenario es el contrario, pues las inversiones se dinamizan y el flujo de dólares aumenta en países como Colombia, lo que lo hace más barato.

En suma, el precio del dólar lo determina la oferta y la demanda. Mientras más alta es la oferta y poca la demanda, el precio es más bajo; mientras más baja es la oferta y más alta la demanda el precio es más alto.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Dólar

Precio del dólar

Precio del dolar hoy

Dólar hoy

Dólar a pesos colombianos

TRM

TRM hoy

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.