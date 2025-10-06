Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 6 de octubre

El dólar sigue dependiendo de variables como las tasas y el comercio internacional. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.870. Esto se traduce en una caída de COP 4,23 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,10 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.874,18.

En el último mes, el dólar ha perdido COP 74,89. Según lo explicado por analistas a El Espectador, son diversas las variables que mantienen al billete verde en esta tendencia.

Una de las principales es la política comercial de Donald Trump, la cual se ha caracterizado por un incremento en los aranceles.

Esto ha generado una amenaza de presión inflacionaria, bajo la premisa de que muchos productos se encarecerán en los Estados Unidos producto de estas alzas, lo que a su vez genera un coletazo en las decisiones que tome la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

Lo que señalan los analistas es que si la Fed sube las tasas, el precio del dólar se encarece, pues se desincentiva la inversión y por ende escasean los billetes verdes. Si las baja, el escenario es el contrario, pues las inversiones se dinamizan y el flujo de dólares aumenta en países como Colombia, lo que lo hace más barato.

En suma, el precio del dólar lo determina la oferta y la demanda. Mientras más alta es la oferta y poca la demanda, el precio es más bajo; mientras más baja es la oferta y más alta la demanda el precio es más alto.

