Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 8 de abril

El dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que pase con el conflicto en Oriente Medio. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.630,05. Esto se traduce en una caída de COP 47,95 frente a cierre del martes, así como una variación del -1,30 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.678,19.

En el último mes, el dólar ha tenido una tendencia a la baja, partiendo de los COP 3.761,87.

¿Qué factores mueven el precio del dólar?

Uno de los factores que hoy mueve al dólar es la tensión en Medio Oriente. El mercado está atento al ultimátum de Donald Trump a Irán sobre el estrecho de Ormuz, una ruta por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. En ese contexto, el Brent se mantiene cerca de los US$110 por barril, mientras referencias físicas como el Dated Brent —que ayuda a fijar el precio del crudo a nivel global— tocaron máximos históricos, una señal de que la guerra está restringiendo la oferta y elevando el costo de los barriles disponibles.

Proyecciones para el precio del dólar

▶️ En marzo, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo mostró que el consenso del mercado apuntaba a una tasa de cambio de COP 3.800 para diciembre de 2026.

▶️ En la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, la media para el 31 de marzo de 2026 fue de COP 3.716,93, mientras que para el 31 de diciembre de 2026 se ubicó en COP 3.800,22.

▶️ Banco de Bogotá proyectó una TRM de COP 3.800 para abril de 2026.

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