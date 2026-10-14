Precio del dólar hoy en Colombia: así arrancan las negociaciones este 14 de octubre

El grueso de los analistas coincide en dos factores que están moviendo los mercados: los precios del petróleo y las expectativas sobre la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. A esto se suman las tensiones…

La Tasa Representativa del Mercado también disminuyó. Esta vez se ubica en COP 3.181,74; la anterior, fijada por la Superintendencia Financiera, se ubicó en COP 3.194.

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada a la baja, en COP 3.200, una caída de cinco pesos frente a la anterior (COP 3.205), y una variación de 0,16 %.

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El grueso de los analistas coincide en dos factores que están moviendo los mercados: los precios del petróleo y las expectativas sobre la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. A esto se suman las tensiones geopolíticas, la situación fiscal de las principales economías y las decisiones de política monetaria en Colombia.

Un análisis de Bloomberg señala que parte del fortalecimiento del dólar responde al mayor margen que ha demostrado Estados Unidos para soportar nuevas alzas de las tasas de interés frente a otras grandes economías. Por ejemplo, las preocupaciones fiscales en Francia y los altos precios de la energía han presionado al euro.

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La inflación en Estados Unidos también ha jugado un papel relevante. Como lo explica el Grupo Cibest, la Reserva Federal demostró, en su última reunión, una postura “hawkish”, de halcón, que es un término que suele emplearse para describir que sus funcionarios están priorizando el control de la inflación por encima del crecimiento económico o el empleo. De allí que la Fed haya aumentado su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta 3,75 % – 4 %. Esta decisión fue unánime y respondió a la inflación que se mantiene por encima del 2 %, impulsada por el conflicto en Oriente Medio.

La atención ahora está puesta en el próximo dato de inflación estadounidense. Carlos Ramos, director de la Especialización en Administración Financiera de la Universidad Católica de Colombia, explica que el consenso del mercado anticipa una inflación anual cercana al 3,6 %. Si el resultado supera esa expectativa, podrían aumentar las apuestas por un nuevo incremento de las tasas de interés antes de que termine el año, lo que presionaría al alza la tasa de cambio en Colombia.

Ramos advierte que el dólar también estará condicionado por el inicio de la temporada de resultados de los grandes bancos estadounidenses, las tensiones geopolíticas y el comportamiento del mercado de bonos, afectado por los elevados niveles de deuda pública. Con esos factores en juego, prevé que la divisa se mueva entre COP 3.200 y COP 3.300, con presiones mixtas y una eventual tendencia al alza si la inflación sorprende al mercado.

Estos movimientos tienen repercusiones en las economías emergentes. Cuando los inversionistas anticipan tasas de interés más altas en Estados Unidos, los activos denominados en dólares pueden resultar más atractivos. Esto puede llevarlos a trasladar recursos hacia ese mercado o a aplazar inversiones en otros países mientras esperan mejores condiciones. Si aumenta la demanda de dólares, las monedas emergentes pueden perder valor frente a la divisa estadounidense.

El petróleo es otra pieza clave. Su precio ha estado condicionado por el conflicto en Oriente Medio y por las señales sobre posibles cambios en el suministro. Jaime Edison Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, destaca que las noticias sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán pueden alterar las cotizaciones del crudo y, con ellas, las expectativas sobre el peso colombiano. En una economía exportadora de petróleo como la colombiana, los cambios en el precio del barril pueden influir en el ingreso de divisas y en las expectativas de los mercados.

Rojas también señala que la inflación local y las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés serán determinantes. Un eventual aumento de la tasa colombiana puede atraer capital extranjero en busca de mejores rendimientos, aunque el efecto sobre el dólar depende también de la percepción de riesgo del país y de lo que ocurra en los mercados internacionales. A esto se suma el acercamiento del Gobierno al Fondo Monetario Internacional como alternativa frente a las presiones fiscales.

El análisis del Grupo Cibest, por su parte, subraya que persistirán los riesgos asociados al fortalecimiento global del dólar, debido a la posibilidad de que la Fed vuelva a subir sus tasas en 25 puntos básicos en su reunión de octubre.

“Anticipamos que el USDCOP se ubicará entre COP 3.190 y COP 3.390 durante octubre, en un contexto de fortaleza del dólar y las negociaciones con el FMI”, detalla el informe.

El panorama en Colombia del precio del dólar

En los últimos 30 días, el repunte del dólar se concentró entre el 9 y el 29 de septiembre, periodo en el que la divisa subió COP 277 y alcanzó los COP 3.350, un nivel que no se registraba desde mediados de año.

No obstante, si se amplía la ventana de tiempo a los últimos 12 meses, el dólar sigue manifestando una devaluación superior al 22 % frente al peso colombiano. Pero no hay que perder de vista que desde septiembre se viene consolidando un repunte que, como anticipan los analistas, puede mantenerse.

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Como lo explica Daniel Londoño Tapia, Country Manager Global66, para los próximos días los mercados podrían mover al dólar a los COP 3.260, dependiendo de las señales que siga dando la Fed sobre la decisión que tomaría en su próxima reunión.

Aunque en esto también influyen las propias decisiones que tome el emisor colombiano, el Banco de la República. Si este también opta por subir sus tasas, esto seguiría atrayendo las inversiones extranjeras (por el fenómeno del carry trade), lo que sería un soporte adicional de cara a esas eventuales variaciones que se anticipan para el dólar.

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“En el frente local, el Presupuesto de 2027 entra en su recta final en las plenarias, con plazo hasta la medianoche del 20 de octubre. La Ley de Rescate, con la que Hacienda busca recortar gasto y en la que podría incluir una reducción gradual del 4×1000, se espera para la segunda quincena del mes. El escenario base es un rango entre COP 3.150 y COP 3.260, con el IPC americano como el dato que define hacia qué lado se rompe”, concluye Londoño.

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