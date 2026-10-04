Por qué el petróleo sigue estancado en torno a los 100 dólares el barril

El volumen de crudo procedente de Oriente Medio casi ha vuelto a los niveles registrados antes de que Estados Unidos atacara Irán, lo que desencadenó una de las mayores interrupciones del suministro de la historia. Sin embargo, los precios mundiales siguen estancados por encima de los USD 100 dólares, aproximadamente 40 % más altos que cuando comenzó el conflicto. Esto está provocando una onda expansiva en la economía mundial, alimentando la inflación y ejerciendo presión tanto sobre las…

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El volumen de crudo procedente de Oriente Medio casi ha vuelto a los niveles registrados antes de que Estados Unidos atacara Irán, lo que desencadenó una de las mayores interrupciones del suministro de la historia. Sin embargo, los precios mundiales siguen estancados por encima de los USD 100 dólares, aproximadamente 40 % más altos que cuando comenzó el conflicto. Esto está provocando una onda expansiva en la economía mundial, alimentando la inflación y ejerciendo presión tanto sobre las industrias como sobre los consumidores.

Ni siquiera el anuncio del viernes de que el Grupo de los Siete y sus socios liberarían hasta 100 millones de barriles de reservas de emergencia de petróleo y gasóleo logró hacer bajar los precios. Por el contrario, una confluencia de problemas los mantiene altos.

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Los operadores temen que la guerra, aún sin resolver, pueda reavivarse en cualquier momento, sobre todo ahora que EE. UU. está desplegando un portaaviones adicional y más tropas en el Golfo Pérsico. Incluso el actual estancamiento conlleva riesgos, ya que Irán está atacando algunos buques en su intento por controlar el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, las reservas de petróleo en todo el mundo se han reducido considerablemente, situándose ahora en su nivel más bajo de los últimos cinco años. La guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha bloqueado las exportaciones de muchas refinerías que transforman el crudo en combustibles acabados, por lo que las refinerías de otros lugares están dispuestas a pagar precios altísimos para asegurarse los suministros de petróleo que necesitan para funcionar sin interrupción.

Además, la mera dificultad de transportar el petróleo fuera de una zona de guerra a través de diferentes rutas marítimas añade sus propios costes.

"Hemos perdido suministro, agotado las reservas y visto mermada la capacidad de transformar el crudo en productos como el gasóleo. Reanudar el transporte de petróleo no soluciona nada de eso de forma inmediata", afirmó Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP, con sede en Chicago.

He aquí cinco razones por las que los precios del crudo se mantienen por encima de los USD 100.

El factor miedo

El mercado sigue preocupado por la posibilidad de que los combates se intensifiquen. Estados Unidos e Irán están muy alejados en sus exigencias para poner fin a la guerra y, aunque no han vuelto a las hostilidades totales vistas esta primavera, en ocasiones se han intercambiado golpes. El mes pasado, un ataque con drones contra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí paralizó esta vital vía de transporte de petróleo, lo que puso de relieve los riesgos actuales.

Tanto Irán como Estados Unidos intentan controlar el tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra. Además, los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han declarado un bloqueo al tráfico marítimo de Arabia Saudí en el mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, lo que supone una amenaza para otra ruta de transporte de petróleo.

Costes de transporte

Mientras algunos buques navegan por esos puntos de estrangulamiento, la interrupción del tráfico habitual ha disparado el coste de llevar el petróleo al mercado.

El transporte de crudo desde el estrecho de Ormuz sigue dependiendo en gran medida de los servicios de lanzadera a través del estrecho, los trasvases de buque a buque y las rutas no convencionales. Las tarifas récord de los petroleros —más de USD 1,2 millones al día para transportar petróleo desde el Golfo Pérsico hasta China— no hacen más que aumentar los costes a los que se enfrentan los consumidores.

"La cuestión fundamental es que una recuperación del volumen de suministro no equivale a una normalización total del sistema de abastecimiento", afirma Xuyi Zhao, analista senior de petróleo en Guotai Junan Futures. "El mercado está valorando no solo la cantidad de crudo que se está cargando, sino también si esos barriles pueden entregarse de forma segura, fiable y a bajo coste".

Impacto en las reservas

Aunque los envíos de petróleo desde Oriente Medio han ido aumentando, las reservas mundiales siguen muy mermadas por la guerra. Las reservas a nivel mundial se sitúan actualmente en torno a los 4.300 millones de barriles, lo que supone un descenso de más de 400 millones de barriles desde marzo, el primer mes completo de la guerra, según datos de Energy Aspects, una consultora.

Mientras tanto, la demanda mundial de petróleo se ha recuperado, tras sufrir un golpe inicial debido a los altos precios. La demanda total se sitúa ahora en unos 104,8 millones de barriles al día, lo que supone un aumento de 6,5 millones de barriles al día con respecto al mínimo registrado en mayo, durante la guerra, según muestran las cifras de Energy Aspects.

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Crisis de combustible

El restablecimiento de los flujos de crudo no resuelve la escasez mundial de combustibles refinados, como el gasóleo. Las exportaciones desde dos de los principales centros de refino del mundo —Oriente Medio y Rusia— siguen restringidas.

Como consecuencia, las refinerías fuera de esas dos regiones están trabajando a toda máquina para cubrir el déficit, arriesgándose a sufrir paradas imprevistas en caso de que sus equipos, sometidos a una carga excesiva, fallen. Están pagando lo que sea necesario para garantizar un suministro constante de crudo.

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Cobertura contra la inflación

Los responsables de los bancos centrales de todo el mundo han señalado que el aumento de los precios del combustible se suma a las presiones inflacionistas, lo que, en última instancia, podría dar lugar a un aumento de los tipos de interés. Los operadores afirman que, con el aumento de los rendimientos de los bonos, los mercados del petróleo vuelven a cobrar protagonismo como cobertura contra la inflación, especialmente en las últimas semanas. No se trata de una demanda física de petróleo, pero podría hacer subir los precios de todos modos.

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