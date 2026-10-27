Precio del petróleo baja ante los intentos de evitar nuevos enfrentamientos en Oriente Medio

El mercado sigue de cerca los esfuerzos para evitar que se reanuden los enfrentamientos en Oriente Medio. El emir de Catar, el jeque Tamim ben Hamad al Thani, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hicieron balance este martes del conflicto en la región,…

El precio del petróleo volvió a bajar este martes, 27 de octubre. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre cedió 1,67 % y quedó en US$113,88, mientras que el de West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadounidense para el mismo mes, cayó 1,83 % hasta US$99,90.

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El mercado sigue de cerca los esfuerzos para evitar que se reanuden los enfrentamientos en Oriente Medio. El emir de Catar, el jeque Tamim ben Hamad al Thani, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hicieron balance este martes del conflicto en la región, al margen de la cumbre de países exportadores de gas celebrada en Moscú, según informó Doha.

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¿Qué pasó en Oriente Medio antes de la caída del petróleo?

La reunión entre el emir de Catar y el presidente de Irán se dio un día después de una visita a Teherán de altos responsables de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, el lunes 26 de octubre. El objetivo era evitar que se reanuden los enfrentamientos en la región, tras una serie de amenazas de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Para los analistas de Standard Chartered, estos esfuerzos ayudan a calmar los precios. “Un acuerdo creíble podría reducir rápidamente parte de la prima de riesgo geopolítico del petróleo”, explicaron en declaraciones a AFP.

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Los analistas de Eurasia Group, también en declaraciones a AFP, ven el panorama con más cautela: “parece poco probable que se produzca un avance decisivo en las negociaciones”. Según explicaron, los mediadores continúan con su labor, pero se han logrado pocos avances.

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