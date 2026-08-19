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Por tensiones en el estrecho de Ormuz, el petróleo cierra con leve alza

El petróleo cerró este martes con una ligera subida, impulsado por un repunte de las tensiones en Oriente Medio y el punto muerto diplomático entre Washington y Teherán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Redacción Economía, con información de agencias
19 de agosto de 2026 - 01:30 a. m.
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Foto: EFE - RONALD WITTEK
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El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en octubre, ganó 0,17 % y se mantuvo por encima del umbral simbólico de los USD 90, en USD 91,02. Su referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), con entrega en septiembre, avanzó 0,52 % hasta los USD 84,94.

El alza responde a “temores crecientes de que un rápido retorno a la normalidad de los flujos procedentes del Golfo sea ahora ilusorio”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, en declaraciones a AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que no prolongará la tregua de 60 días entre Washington y Teherán, acordada en un protocolo de acuerdo de junio. Para Fritsch, la situación en Medio Oriente corre el riesgo de “agravarse más”.

Con todo, varios analistas se muestran sorprendidos de que los precios del crudo no hayan subido más. “Muchos inversores siguen apostando por un final rápido del conflicto y por una desaceleración de la demanda mundial que volvería a ejercer una presión a la baja sobre las cotizaciones”, escribió en una nota David Morrison, de Trade Nation.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalaron la semana pasada que esperan un consumo menor al estimado este año a causa del conflicto.

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Por Redacción Economía, con información de agencias

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