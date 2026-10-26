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Los costos ocultos de la guerra en Irán

Antes de la guerra con Irán, llevar un barril de petróleo del Golfo Pérsico a una refinería en Asia costaba unos USD 5. Hoy supera los USD 37, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), y ese costo extra ayuda a entender por qué los combustibles refinados, sobre todo el diésel, suben más rápido que el crudo. Con una posible nueva escalada en el horizonte, el mundo llega al siguiente tramo del conflicto con los amortiguadores casi agotados.

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Redacción Economía
Ships are seen docked at Charak Port in Iran's Hormozgan Province on August 9, 2026. (Photo by ATTA KENARE / AFP) / ISRAEL OUT / NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN / STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN / VOA PERSIAN/MANOTO TV / IRAN INTERNATIONAL / RADIO FARDA -- ATTENTION EDITORS: AFP COVERS THE WAR IN THE MIDDLE EAST THROUGH ITS EXTENSIVE REGIONAL NETWORK, INCLUDING BUREAUS IN TEHRAN, JERUSALEM, AND SEVERAL NEIGHBORING COUNTRIES. SINCE THE START OF THE CONFLICT, JOURNALISTS HAVE BEEN WORKING UNDER INCREASINGLY RESTRICTIVE CONDITIONS. AUTHORITIES IN SEVERAL COUNTRIES HAVE LIMITED REPORTERS' MOVEMENTS, PHOTO AND LIVE VIDEO COVERAGE FROM SENSITIVE LOCATIONS. SOME GOVERNMENTS AND ARMED GROUPS HAVE BANNED IMAGES OF MISSILE OR DRONE STRIKES AND OTHER SECURITY-RELATED SITES.
/ (ATTA KENARE / AFP)
Foto: AFP - ATTA KENARE

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El petróleo Brent llegó la semana pasada a su nivel de cotización internacional más alto desde mayo (superando los USD 116 por barril), en medio de una creciente incertidumbre por una posible nueva escalada en las operaciones militares contra Irán.

En la Casa Blanca el jueves de la semana pasada, el presidente Donald Trump dijo a periodistas que Estados Unidos ha “golpeado” a Irán y amenazó con ir “un poco más allá”, sin dar más detalles. Por su parte, el diario The New York Times informó que EE.UU. e Israel han elaborado planes para reanudar…

Por Redacción Economía

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