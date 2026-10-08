Precio del petróleo sube por ataques en Ormuz y dudas sobre una acción de EE. UU. en Irán

"El mercado petrolero reacciona, por una parte, al recrudecimiento de los ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", dijo…

El precio del petróleo subió este jueves 8 de octubre. El barril de Brent del mar del Norte ganó 4,07 % y se ubicó en USD 104,28, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadounidense, avanzó 3,64 % hasta USD 91,49. El mercado teme una nueva caída de las exportaciones procedentes de Oriente Medio y está inquieto por la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos en Irán.

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"El mercado petrolero reacciona, por una parte, al recrudecimiento de los ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", dijo a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO ha reportado en los últimos días varios ataques contra petroleros en torno a esa vía marítima estratégica. Y "los datos de varios servicios de seguimiento indican una posible disminución del tráfico" en la zona, señaló Lipow.

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El otro factor es la postura de la Casa Blanca. Informaciones de prensa, que citan a dos responsables de la administración estadounidense, señalaron que el Gobierno pidió al Pentágono elaborar opciones de ataques a objetivos iraníes que podrían ejecutarse antes de las elecciones legislativas de noviembre. Según esas informaciones, aún no había una decisión final.

El presidente Donald Trump rechazó esa posibilidad. "Quiero dejar claro a todos que (…) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en su plataforma Truth Social. "Tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán", añadió, sin dar detalles.

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Aun así, el mensaje no calmó los precios. "El mercado interpreta ahora la situación como si fuera a atacar después" de la votación, explicó Lipow.

A estas incertidumbres se suma la tormenta tropical Isaías, que se formó el miércoles en el golfo de México y se convirtió este jueves en el primer huracán de la temporada en el Atlántico. El golfo aporta cerca del 15 % del petróleo que se extrae cada año en Estados Unidos, y por la llegada de la tormenta las empresas ya frenaron una parte importante de su producción. Según la Administración de Minerales Marinos, una agencia del Departamento del Interior, hasta este jueves estaba detenido el 63 % de la producción petrolera de la región, unos 1,3 millones de barriles diarios, y se había evacuado a los trabajadores de 121 de las 371 plataformas tripuladas. Shell y Chevron anunciaron recortes en sus operaciones en alta mar.

El petróleo, la inflación y las tasas de la Fed

El crudo también pesa en los mercados financieros. Antes del alza de este jueves, el Brent había cerrado cerca de los USD 100, mientras los operadores sopesaban un aumento de los ataques iraníes contra buques en Ormuz y la resistencia de los flujos de petróleo desde Oriente Medio. Los elevados precios avivaron el temor a que nuevas presiones inflacionarias lleven a la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, a subir las tasas de interés. Ese temor hizo retroceder al índice S&P 500 desde un máximo histórico, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, lo que paga esa deuda, se mantuvieron cerca de máximos desde 2002.

Las minutas de la última reunión de política monetaria, el acta de lo discutido, mostraron que los 19 funcionarios de la Fed respaldaron la decisión de subir las tasas en septiembre, y que muchos apoyaron la medida para protegerse del riesgo de que se intensifiquen las presiones sobre los precios. Los mercados monetarios ven altas probabilidades de otra alza antes de fin de año.

"Probablemente habrá otra alza de tasas este año porque la política actual no es muy restrictiva", dijo David Russell, de TradeStation, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

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