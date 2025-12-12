El aeropuerto de Barranquilla cierra temporalmente tras incidente con un vuelo: ¿qué pasó?

Imagen de referencia del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Foto: ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Aeronáutica Civil de Colombia informó de un incidente que provocó el cierre temporal del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

La entidad les solicita a los usuarios prever posibles demoras y consultar directamente con sus aerolíneas sobre los cambios y afectaciones a sus itinerarios de vuelo.

Desde dicho aeropuerto salió el KRE140 (HK-5216) de la empresa Aerosucre, pero regresó tras una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

La Aerocivil gestionó el incidente operacional ocurrido. “Los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto actuaron de manera inmediata y coordinada, confirmando la condición de la falla durante la maniobra de aterrizaje”, resaltó la entidad.

La aeronave aterrizó y se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista. No se reportaron heridos entre la tripulación.

Sin embargo, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz permanece cerrado temporalmente mientras se realizan labores de revisión de posibles daños en la infraestructura. Ya se detectó que una luz de la pista resultó afectada.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil sostuvo que está verificando la condición del vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes, que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la entidad.

Así buscan determinar las condiciones operacionales y técnicas que originaron el incidente, por lo que se estará informando oportunamente sobre los hallazgos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.