Presidente De la Espriella pide la renuncia al presidente de Colpensiones

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Este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz.
Según lo informado por Presidencia, “la decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.
Si bien el Gobierno reconoce la trayectoria profesional que tiene Montoya, y le agradece por la disposición que ha tenido para asumir responsabilidades al servicio de la nación, también considera que la dirección de esta entidad exige un conocimiento integral de sus asuntos, así como rigor técnico y absoluta preparación para responder ante este tipo de escenarios, más cuando Colpensiones administra recursos de millones de colombianos.
Presidencia recordó que De la Espriella ha insistido en que “cada cargo público implica una enorme responsabilidad y que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”.
Ante la salida de Montoya, y mientras se adelanta la transición hacia el nuevo nombramiento, el Gobierno dice que garantizará la continuidad institucional de Colpensiones, así como la adecuada prestación de sus servicios.
¿Qué pasó?
La senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo, consultó a Montoya sobre temas presupuestales relacionados a Colpensiones. La respuesta del para entonces presidente de la entidad fue la siguiente: “Gracias, senadora. Es un tema muy importante”, luego, con voz titubeante señaló a quien se encontraba sentada a su izquierda: “la doctora Sandra Camargo, mi asesora, le va a responder a nivel de detalle”.
Posteriormente, se le consultó al secretario de la Comisión si Camargo puede responder, a lo que dijo: “para la intervención de la doctora sería necesario declarar la sesión informal”.
La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, intentó justificar a Montoya, señalando que, en el pasado y en la misma Comisión, ministros también han quedado “petrificados” ante las preguntas de los senadores por tener poca experiencia. Con ellos, dice la congresista, se ha tuvo paciencia, por lo que se solicitó un igual trato para el entonces presidente de Colpensiones.
“El presidente de Colpensiones ha sido transparente al decir que lleva dos días en el cargo. No es fácil porque se tienen unas cifras importantes, se tiene que cumplir un fallo…”, dijo Hurtado, para luego solicitar dar un plazo para que se prepare el directivo.
Un día después se conoce la petición de De la Espriella por su renuncia.
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usucapion1000(15667)•Hace 8 minutosSeguramente que el hasta hoy presidente de Colpensiones lo estaba haciendo bien y eso dificulta los perversos planes de privatizaciòn sin control por los que se muevev el ADLE.
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Alberto(3788)•Hace 12 minutosEsto es indignante y ofensivo. Nepotismo brutal, Clientelismo, Populismo de Extrema derecha. Dizque había un "banco de meritocracia" y le hacen pistola a Colombia. ¡Qué tal la joya que llega a dirigir Ecopetrol! Peor que el anterior.
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maribel(mypzj)•Hace 12 minutosSolicita preparación de su gabinete y él es un tiesto, le va a pelear el puesto a Duque como el presi más bruto que haya tenido Colombia, y Turbay en tercer lugar,😶 no pensé yo que viviria para ver eso.
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JOSEPATRO(ci8fp)•Hace 20 minutosSí solamente en mes y medio ya van 3 altos funcionarios destituidos, en 48 meses serán 120 y sí nos quejamos de Petro, éste será peor.
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LIA PATRICIA(cwfvn)•Hace 21 minutosNombra n gente en altísimos cargos sin verificar su idoneidad? Vaya vaya!
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Lalo(70277)•Hace 26 minutosPura ópera bufa, empezando por el bufón al que le queda grande el cargo de presidente. Qué dirán los que votaron por semejante mediocre. Sonroja verlo y oírlo.
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usucapion1000(15667)•Hace 28 minutosCon el rèvolver al cinto y la militarizaciòn de los barrios de la pequeña, mediana y rica burguesìa Samaria,(porque para el aboganster los pobres son paràsitos que ojalà desaparecieran) el ABErrado narciso revolviò improvisar un ataque a las canallas autodefensas de la Sierra Nevada, que reaccionaron amedrentando a la poblaciòn y al comercio , lo que desestimula el turismo del que vive Santa Marta, y demuestra que el aboganster de narcos no es un estadista y su accionar se tira el paìs.
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NEPTALI(70652)•Hace 38 minutosQué nivel de improvisación por Dios. Éste es el gobierno que iba a trabajar desde el día 1 ? Si fuera con Petro estarían crucificándolo.
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OPINION(76384)•Hace 54 minutosentre mas ignorante del tema sea mejor para robar mas rapido al estado , ya que diran que robaron a sus espaldas…..FIRMRRRMES POR LA PATRIA
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usucapion1000(15667)•Hace 26 minutosDescentrado fan y peor opinador…
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Juan Guillermo(7rdvy)•Hace 1 horaEso no es raro con tanta improvisacion , cosa no tan rara en un presidente improvisado y que gano solo por el enojo con el anterior presidente ,ojala tuviera gente mas preparada
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Juliana(94626)•Hace 1 horaQué desastre e improvisación en este gobierno. ADLE me recuerda a Petro, cambiando de ministros y directores todo el tiempo.
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usucapion1000(15667)•Hace 11 minutosNo sea simplista, ADLE està haciendo cosas muy graves que improvisa sin pensar, actividad analìtica que no posee.
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usucapion1000(15667)•Hace 25 minutosRespete, ADLE es la antìtesis de Petro, no barbarice sobre lo que le quuedò muy grande.
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Manuel(13692)•Hace 1 horaCafre sobre cafre. Gobierno de la verguenza y el crimen. Abenarco hampon super hampon.
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usucapion1000(15667)•Hace 19 minutosY el Consejo de Estado, desconociendo el derecho de protesta, y excediendo competencia lo respalda con una insostenible tesis de que protesta que frene la vida "normal" de otros ciudadanos es ilegal, lo que contraria reiterada juriprudencia constitucional. La tesis del C. de ESTADO no resiste un anàlisis bàsico, y es un abuso insostenible de poder.
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