Presidente De la Espriella pide la renuncia al presidente de Colpensiones

Según lo informado por Presidencia, “la decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.

Este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz.

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Si bien el Gobierno reconoce la trayectoria profesional que tiene Montoya, y le agradece por la disposición que ha tenido para asumir responsabilidades al servicio de la nación, también considera que la dirección de esta entidad exige un conocimiento integral de sus asuntos, así como rigor técnico y absoluta preparación para responder ante este tipo de escenarios, más cuando Colpensiones administra recursos de millones de colombianos.

Presidencia recordó que De la Espriella ha insistido en que “cada cargo público implica una enorme responsabilidad y que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”.

Ante la salida de Montoya, y mientras se adelanta la transición hacia el nuevo nombramiento, el Gobierno dice que garantizará la continuidad institucional de Colpensiones, así como la adecuada prestación de sus servicios.

¿Qué pasó?

La senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo, consultó a Montoya sobre temas presupuestales relacionados a Colpensiones. La respuesta del para entonces presidente de la entidad fue la siguiente: “Gracias, senadora. Es un tema muy importante”, luego, con voz titubeante señaló a quien se encontraba sentada a su izquierda: “la doctora Sandra Camargo, mi asesora, le va a responder a nivel de detalle”.

Posteriormente, se le consultó al secretario de la Comisión si Camargo puede responder, a lo que dijo: “para la intervención de la doctora sería necesario declarar la sesión informal”.

La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, intentó justificar a Montoya, señalando que, en el pasado y en la misma Comisión, ministros también han quedado “petrificados” ante las preguntas de los senadores por tener poca experiencia. Con ellos, dice la congresista, se ha tuvo paciencia, por lo que se solicitó un igual trato para el entonces presidente de Colpensiones.

“El presidente de Colpensiones ha sido transparente al decir que lleva dos días en el cargo. No es fácil porque se tienen unas cifras importantes, se tiene que cumplir un fallo…”, dijo Hurtado, para luego solicitar dar un plazo para que se prepare el directivo.

Un día después se conoce la petición de De la Espriella por su renuncia.

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