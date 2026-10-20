 

Presupuesto 2027: cómo quedó y los principales cambios

El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027 por COP 634,9 billones. En las plenarias de Cámara y Senado se hicieron algunos cambios: aumentaron los recursos para salud y pensiones y se le recortó más a la JEP.

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Redacción Economía

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Comentarios
  • Ganimedes(64121)Hace 9 minutos
    Si seran brutos estos legisladores, disminuir el gasto en EDUCACIÓN, cuando esa es la puerta al desarrollo de cualquier país. Seguiremos cuatro años mas con nuestras desgracias.
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