Presupuesto 2027: cómo quedó y los principales cambios
El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027 por COP 634,9 billones. En las plenarias de Cámara y Senado se hicieron algunos cambios: aumentaron los recursos para salud y pensiones y se le recortó más a la JEP.
Comentarios
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Ganimedes(64121)•Hace 9 minutosSi seran brutos estos legisladores, disminuir el gasto en EDUCACIÓN, cuando esa es la puerta al desarrollo de cualquier país. Seguiremos cuatro años mas con nuestras desgracias.