Presupuesto General de la Nación 2027: ¿en qué va el debate en el Congreso?

Comisiones económicas en debate sobre el presupuesto 2027. Foto: Congreso

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Las comisiones económicas del Congreso tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión que había presentado la administración de Gustavo Petro.

La discusión ha estado marcada por el aumento del monto, las necesidades de financiación y el ajuste fiscal que plantea el Gobierno para contener el crecimiento del gasto.

El pasado martes, el Ministerio de Hacienda hizo la presentación oficial del presupuesto ante las comisiones económicas. En esa sesión también intervino el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, dijo que en las siguientes sesiones explicaría los temas que más preocupan a los congresistas, como de dónde saldrá la plata para atender la emergencia por el terremoto, por qué esos recursos no están en el proyecto, a qué se debe el aumento del servicio de la deuda y cuáles son los planes específicos para bajar el déficit fiscal.

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El miércoles, las comisiones económicas estaban listas para avanzar en el debate, pero los congresistas decidieron suspender la sesión en medio de críticas por la ausencia de funcionarios clave. “Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel.

El ministro de Hacienda no asistió y envió en su representación al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. El director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, tampoco hizo presencia y delegó a su subdirectora, Marta Cecilia García.

El ministro Gómez, al igual que Viviane Morales (en ese momento ministra de Educación), argumentó que no logró asistir por un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El director de Planeación habló de compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió que a esa hora estaba en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, por el tema de la atención al terremoto.

Se espera que la discusión se retome la próxima semana, con la presencia de los funcionarios, especialmente del ministro de Hacienda.

En el debate de control político, el ministro de Vivienda aseguró que la cartera le ha solicitado a Hacienda que se incorporen COP 4 billones en el presupuesto de 2027 para la reconstrucción.

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¿Qué ha pasado con el presupuesto?

El primer proyecto de presupuesto para 2027, presentado por el Gobierno Petro, contemplaba gastos por COP 575,7 billones y un faltante de COP 30,2 billones que debía financiarse con nuevos ingresos, principalmente a través de una reforma tributaria.

El Congreso devolvió ese proyecto el 11 de agosto. Dos semanas después, el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una nueva versión por COP 634,9 billones.

El Ministerio de Hacienda sostiene que las dos versiones no pueden compararse directamente porque el proyecto anterior no contemplaba algunas obligaciones del Estado. Entre ellas, COP 6,5 billones para pensiones, COP 2 billones para salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La principal explicación está en el servicio de la deuda, que aumentó COP 37,4 billones. El Ministerio de Hacienda sostuvo que esta suma se deriva de la estrategia de manejo de deuda del Gobierno Petro, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo con tasas elevadas que no se incluyeron en las cuentas. Gómez les propuso a los congresistas una sesión en la que se explique, con todos los detalles, qué está pasando con la deuda.

Así está el presupuesto

El presupuesto contempla COP 392,5 billones para funcionamiento, COP 155,4 billones para el servicio de la deuda y COP 86,9 billones para inversión.

El Gobierno sostiene que el nuevo proyecto “sincera” las cuentas públicas y reconoce obligaciones que, de todas maneras, el Estado tendría que asumir. Sin embargo, los analistas han advertido que la necesidad de endeudamiento crece considerablemente.

De acuerdo con los cálculos recogidos en los anexos del presupuesto, las necesidades totales de financiación llegarían a unos COP 266,3 billones al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja. Entre las fuentes contempladas están COP 150,9 billones de deuda interna y COP 87,7 billones de deuda externa.

¿Qué propone el Gobierno?

La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento de gasto por COP 21,9 billones para este año (todavía no se conoce el decreto con los rubros específicos). Según las cuentas oficiales, con este ajuste el déficit fiscal de 2026 bajaría de 8,2 % a 7,2 % del PIB.

Además, el Ministerio de Hacienda anunció una ley fiscal que llegará al Congreso a finales de este mes y buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones. El objetivo es que el déficit fiscal de 2027 no llegue a 9,4 % del PIB y se ubique en 7,2 %.

¿Qué sigue para el presupuesto?

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara deben continuar con el estudio del proyecto y definir el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El calendario establece que las comisiones tienen hasta el 15 de septiembre para evaluar y votar el monto del presupuesto. Posteriormente, tendrán hasta el 25 de septiembre para votar el articulado.

Después de esta etapa, el proyecto pasará a las plenarias de Senado y Cámara, que tendrán hasta el 20 de octubre para aprobarlo por completo.

Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, entrará a regir el proyecto presentado originalmente por el Gobierno mediante decreto.

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