Productores colombianos de leche podrán exportar a Ghana y Japón

De acuerdo con Invima, los productores nacionales puede exportar a 71 mercados estos productos.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que tras la aprobación de admisibilidad de las autoridades de Japón y Ghana, Colombia cuenta con dos nuevos mercados para la exportación de leche y derivados lácteos.

En el caso de Japón, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare – MHLW) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) autorizaron la exportación de leche y derivados lácteos colombianos. “Este logro se da gracias al trabajo mancomunado entre el Invima y el ICA que aunaron esfuerzos para la formalización de este mercado con destino a Japón”, explicó Minsalud mediante un comunicado.

Para exportar a Ghana, de acuerdo con Minsalud, la gestión se logró gracias al interés del sector privado y al intercambio de información relacionada con el sistema de inspección, vigilancia y control de Colombia con la autoridad sanitaria de Ghana (Food and Drugs Authority – FDA) para aprobar la exportación.

“Se debe tener en cuenta que los establecimientos autorizados para exportar serán aquellos que demuestren cumplimiento de los requisitos mínimos para exportación establecidos por la Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima. Así mismo, deberán adelantar los procesos de inspección y posterior emisión de los certificados sanitarios para la exportación de dichos productos, empleando los modelos acordados entre las autoridades de los tres países”, explicó la entidad.

De acuerdo con Invima, los productores colombianos puede exportar a 71 mercados estos productos. Para ampliar la información sobre cómo exportar a los mercados internacionales, puede contactar a la Oficina de Asuntos Internacionales de la entidad.