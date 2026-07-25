Nueva resolución del gobierno Petro busca mejorar la planeación de proyectos de energía

Imagen de referencia. Foto: Oscar Garces

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Gustavo Petro actualizó los criterios para elaborar el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con la expedición de la Resolución 40331 de 2026.

El objetivo, según el Ministerio de Minas y Energía, es coordinar la planeación de los proyectos de generación y transmisión de energía bajo una visión integral de mediano y largo plazo.

La cartera sostiene que la medida busca responder a los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico para incorporar nuevas fuentes de generación, especialmente energías renovables, y evitar las desarticulaciones entre las obras de transmisión y los proyectos de generación.

Empresas y gremios del sector han advertido que los retrasos en los proyectos ponen en riesgo la seguridad energética. A la fecha, según datos recopilados por Grupo Energía Bogotá, el 55 % de los proyectos de transmisión de energía presentan retrasos y solo el 18 % de la nueva capacidad de generación prevista ha entrado en operación.

Lea: Destrabar proyectos y garantizar gas: lo que pide el Grupo Energía Bogotá al nuevo Gobierno

Entre los argumentos para modificar la regulación, el Minminas citó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de junio de 2025, “Análisis de la Planificación de la Transmisión en América Latina y el Caribe”, que advierte desajustes entre la entrada en operación de proyectos de generación y la infraestructura de transmisión necesaria para transportar esa energía.

De acuerdo con la resolución, esa falta de sincronización genera cuellos de botella en la red, limita la incorporación de nueva capacidad de generación, incrementa los costos del sistema y afecta su eficiencia y estabilidad.

La nueva reglamentación establece que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) deberá elaborar los planes de expansión incorporando criterios de calidad, confiabilidad, resiliencia, suficiencia, flexibilidad operativa, uso eficiente de los recursos energéticos y valoración de externalidades positivas. La entidad tendrá un plazo de 12 meses para desarrollar y publicar una metodología que permita optimizar la expansión de la red eléctrica del país.

Le puede interesar: Los ministros que manejarán la economía con De la Espriella: quiénes son y sus retos

“La transición energética no depende únicamente de construir nuevos proyectos de generación; también exige que la infraestructura de transmisión avance al mismo ritmo”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. El funcionario agregó que la nueva hoja de ruta busca evitar cuellos de botella, fortalecer la confiabilidad del sistema y garantizar que la energía llegue oportunamente a hogares, industrias y regiones.

El documento también establece que los planes de expansión de transmisión y generación deberán elaborarse de manera coordinada, con metodologías para anticipar las necesidades futuras del sistema eléctrico. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá 18 meses para armonizar la regulación necesaria para implementar estos nuevos lineamientos.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.