Los ministros que manejarán la economía con De la Espriella: quiénes son y sus retos

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto y, en las últimas semanas, ha ido revelando quiénes integrarán el equipo que lo acompañará en el manejo de la economía. El presidente electo ya anunció a los futuros ministros de Hacienda, Minas y Energía, Agricultura, Comercio, Vivienda, TIC y Transporte; falta conocer quién estará al frente del Ministerio de Trabajo.

También ha nombrado a otras fichas económicas. Este sábado, De la Espriella informó que Sandra Suárez Pérez será la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de coordinar y ejecutar buena parte de los programas sociales del Gobierno.

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Le contamos cuáles son los nombramientos anunciados hasta ahora y algunos de los retos que asumirán los nuevos ministros en el Gobierno del presidente De la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Miguel Gómez Martínez, Ministerio de Hacienda

Gómez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política.

El principal desafío será ordenar las finanzas públicas. En 2025, el déficit fiscal fue de 6,4 %. El Ministerio de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro estimó que el país necesita un ajuste de cerca de COP 30 billones adicionales en 2027.

El viernes, Gómez dijo que el proyecto de reforma tributaria que radicó esta semana el Gobierno de Gustavo Petro debería ser archivado y anunció que la administración de De la Espriella presentará una propuesta ante el Congreso en septiembre. Agregó que el primer paso es mandar un mensaje de austeridad.

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María Nohemí Arboleda, Ministerio de Minas y Energía

La nueva ministra, que se desempeñaba como gerente general de XM, operador del sistema, y tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético, asumirá una cartera marcada por el reto de garantizar el abastecimiento de energía y gas, especialmente durante el fenómeno de El Niño. También deberá enfrentar la caída de las reservas de gas y petróleo, los retrasos en proyectos estratégicos para la seguridad energética y el debate sobre el fracking.

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Indalecio Dangond, Ministerio de Agricultura

Dangond es administrador de empresas. Actualmente es presidente de Open Loans (compañía que ayuda a estructurar créditos para el agro) y ha desempeñado varios roles alrededor del campo en organizaciones como Fedepalma, la Comisión de Crédito Agropecuario y Finagro.

El nuevo ministro recibirá uno de los sectores que más ha impulsado el crecimiento económico en los últimos años. Entre sus principales retos estarán sostener ese dinamismo, diversificar las exportaciones agropecuarias, mejorar el acceso de los productores a nuevos mercados y avanzar en la implementación de la reforma rural. También deberá enfrentar problemas estructurales como la alta informalidad laboral en el campo y fortalecer la productividad del sector.

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Mauricio Gómez Amín, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Uno de sus principales desafíos de Gómez Amín, exsenador y jefe de debate del presidente electo, será consolidar el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, aumentar las ventas externas del país y fortalecer el turismo, mientras el país busca diversificar su economía y aumentar su competitividad internacional.

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Jaime Beltrán, Ministerio de Vivienda

Beltrán es comunicador social con especialización en Dirección de Empresas. Fue alcalde de Bucaramanga, pero el Consejo de Estado tumbó la elección por doble militancia en agosto del año pasado.

El entrante titular de Vivienda hereda un sector constructor que lleva tres años consecutivos contrayéndose, con las ventas de vivienda nueva sin lograr despegar y un mercado de arriendo cada vez más grande por cuenta de las altas tasas hipotecarias. Entre sus principales retos estarán reactivar la construcción y recuperar el dinamismo del mercado de vivienda.

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Alexandra Falla, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

La nueva ministra, que tiene una trayectoria de más de tres décadas en el sector de las comunicaciones y los medios públicos, asumirá una cartera estratégica para el cierre de la brecha digital. Falla es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Entre sus principales retos estarán acelerar el despliegue de infraestructura digital, consolidar la adopción de la tecnología 5G, fortalecer la ciberseguridad y recuperar la confianza del sector privado para sostener las inversiones que requiere la expansión de las redes de telecomunicaciones.

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Elsa Noguera, Ministerio de Transporte e Infraestructura

Noguera llega con una trayectoria de más de una década en el sector público. Fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Barranquilla, posteriormente gobernadora del Atlántico (2020-2023) y también se desempeñó como ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La nueva ministra recibirá un sector con grandes desafíos en materia de infraestructura. Entre sus principales retos estarán reactivar la ejecución de proyectos viales, destrabar las concesiones 5G y resolver las deudas del Invías con contratistas. También deberá avanzar en la infraestructura férrea y fluvial para reducir los costos logísticos del país y en el mejoramiento de las vías terciarias.

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Ministerio de Trabajo

De la Espriella aún no ha anunciado quién asumirá esta cartera. Quien llegue tendrá entre sus principales retos la implementación de la reforma laboral, el futuro de la reforma pensional (todavía en el limbo, a la espera de una decisión definitiva de la Corte Constitucional) y la reducción de la informalidad, que continúa afectando a más de la mitad de los trabajadores del país.

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