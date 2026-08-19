¿Puede sacar sus cesantías para costear los daños del terremoto? Esto debe saber

Hay que tener en cuenta que el uso de las cesantías está regulado en Colombia. Solo se puede solicitar el desembolso de estos dineros en estos escenarios: desempleo, cambio de empleador, educación y vivienda. Foto: Pixabay - Pixabay

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El impacto en las viviendas que generó el terremoto es considerable. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son 450 municipios los afectados, lo que representa la tercera parte de la población del país. Allí, 26.945 viviendas fueron destruidas por el movimiento de tierra, mientras que otras 127.557 resultaron averiadas.

Desde el Gobierno se ha buscado movilizar ayudas para los afectados, así como las donaciones hechas por sectores privados que buscan enfocarse en labores de reconstrucción. También hay otros mecanismos, como los seguros contra incendios y terremotos, así como las cesantías.

Recientemente, Asofondos recordó que los trabajadores pueden solicitar el retiro de sus cesantías para adelantar labores de reparación y mejoramiento de sus viviendas.

La asociación resaltó que Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia disponen de una serie de mecanismos de protección frente a contingencias, como la ocurrida el pasado 10 de agosto.

“Nuestros afiliados pueden acceder a herramientas concretas, por ejemplo, sus cesantías”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos. El líder gremial subrayó que estos dineros son propiedad de cada trabajador, por lo que se puede disponer parcial o totalmente de ellos para su uso.

Hay que tener en cuenta que el uso de las cesantías está regulado en Colombia. Solo se puede solicitar el desembolso de estos dineros en estos escenarios: desempleo, cambio de empleador, educación y vivienda.

“Queremos decirles a nuestros afiliados que se han visto afectados que ahí están sus cesantías, y que pueden dirigirse a su fondo para acceder a sus ahorros con tal fin”, aseguró Velasco.

¿Cómo solicitar el desembolso de las cesantías?

Este es el paso a paso que explica Asofondos

• Solicitud escrita al empleador para autorización de retiro.

• Tener a la mano: cédula, certificado de libertad y tradición del inmueble, contrato civil de obra o cotizaciones/presupuesto de materiales y obras, y carta de autorización del empleador.

• Entregar la solicitud a su fondo de cesantías Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia. Una vez aprobada la solicitud, en pocos días el fondo efectuará el desembolso.

Auxilio funerario

La asociación también recordó que los fondos de pensiones también cuentan con un auxilio para que sus afiliados puedan costear gastos funerarios.

“En caso de fallecimiento de un afiliado o pensionado, quien haya asumido los gastos funerarios puede acceder al auxilio que otorga el fondo de pensiones y que busca brindar un respaldo económico en este momento. El monto se calcula con base en el último ingreso sobre el que cotizó la persona o en su última mesada pensional, según el caso, y está entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes”, precisó Velasco.

Así se puede hacer esta reclamación:

• Presentar la solicitud ante el fondo de pensiones del fallecido.

• Llevar formulario de solicitud, registro civil de defunción, factura de los gastos funerarios con detalle de servicios, documento de identidad del reclamante, certificación bancaria y, si aplica, autorización de herederos.

Finalmente, la asociación aclaró que para este tipo de procesos no se requiere de tramitadores ni pagos a terceros, por lo que llama a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución ante posibles casos de estafa.

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