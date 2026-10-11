¿Pueden los vigilantes subir y bajar paquetes en un conjunto? Esto dice la Supervigilancia

Subir y bajar los paquetes de los residentes, hacer jardinería o limpiar las zonas comunes no es trabajo de un vigilante. Así lo establece el protocolo de operación para el sector residencial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), aprobado el 26 de diciembre de 2013, que también les prohíbe entrar a los apartamentos sin autorización de los residentes. Su oficio es proteger y custodiar a las personas y los bienes del conjunto y controlar quién entra.

Según el protocolo de la Supervigilancia, su trabajo es de custodia y control. Estas personas tienen a su cargo la portería, por donde entran y salen residentes, visitantes y vehículos, y debe identificar a quien va a ingresar. También vigilan las áreas sociales, los parqueaderos, los depósitos y las zonas de mantenimiento, hacen rondas y anotan en el libro de minuta lo que ocurre en cada turno, desde el ingreso de personas y vehículos hasta las novedades.

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Con los paquetes y la correspondencia, el protocolo tiene matices. El vigilante debe llenar una planilla de control y pedir la firma de quien recibe la correspondencia, no puede abrirla ni leerla, y tampoco debe dejar que los residentes la tomen directamente de los casilleros. Cuando llegan encomiendas o paquetes, el protocolo recomienda que los reciba el propio residente. Lo prohibido es subirlos y bajarlos.

En una reciente publicación en redes sociales, la entidad mencionó que las responsabilidades de estas personas son: "prevenir delitos, respetar derechos y reportar irregularidades".

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¿Cuánto gana un vigilante en 2026?

En 2026, un vigilante gana como mínimo el salario mínimo de COP 1.750.905 más el auxilio de transporte de COP 249.095, para un total de COP 2.000.000 antes de recargos y prestaciones. Los recargos son la razón por la que el ingreso real suele ser mayor: 35 % adicional por las horas entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. y, desde el 1 de julio, 90 % por trabajar en domingos y festivos, que llegará al 100 % en julio de 2027.

Distinto es lo que cuesta el servicio para quien lo contrata. Un puesto de vigilancia de 24 horas cuesta entre COP 18 millones y COP 19,6 millones al mes, según el período del año, porque la tarifa incluye los salarios del personal que cubre todos los turnos, las prestaciones, el seguro de vida obligatorio y los gastos de la empresa. La Supervigilancia exige respetar una tarifa mínima en todos los contratos, y contratar por debajo de esos valores es ilegal.

¿Qué pasa con la prima de diciembre para vigilantes?

A final de año, los vigilantes también reciben la segunda cuota de la prima de servicios, que debe pagarse antes del 20 de diciembre. En el caso de los vigilantes, la base para liquidarla incluye, además del salario y el auxilio de transporte, los recargos nocturnos, las horas extra y el pago por dominicales y festivos, que tienen naturaleza salarial. La fórmula es esa base multiplicada por los días trabajados y dividida entre 360.

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