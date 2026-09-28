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¿Qué es la “Milagro Week”? Así busca Colombia atraer inversión desde Nueva York

La apuesta es presentar un portafolio con 157 proyectos, de los cuales 37 son prioritarios. Se busca atender diversos frentes de inversión como en infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

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Redacción Economía
28 de septiembre de 2026 – 11:10 a. m.
MEX1031. GUADALAJARA (MÉXICO), 28/01/2025.- Fotografía de doble exposición que muestra un billete de dólar estadounidense y un hombre caminando frente a una casa de cambio este lunes, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco (México). Las deportaciones y un posible impuesto de 10 % a envíos de dinero desde Estados Unidos de la Administración del presidente Donald Trump generarán una pérdida de hasta 13.000 millones de dólares en remesas que México recibe al año, advirtieron investigadores de la Universidad de Guadalajara. EFE/ Francisco Guasco
El Gobierno buscará oportunidades de inversión en Nueva York.
Foto: EFE - Francisco Guasco

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El Gobierno de Aberlardo de la Espriella ha insistido en la necesidad de aumentar las inversiones del sector privado en Colombia. Ese fue uno de los encargos que le hizo al vicepresidente José Manuel Restrepo en el marco de su participación en la asamblea de las Naciones Unidas.

Recientemente, el Ministerio de Comercio anunció que se prepara para la “Milagro Week”, una semana en la que, en Nueva York, se buscará aumentar este tipo de inversiones.

Esta semana será la del 16 de noviembre. La estrategia es llevarle a inversionistas internacionales un variado portafolio de oportunidades de inversión en sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

“Queremos que el interés por Colombia se convierta en capital efectivo, proyectos, obras y empleo. La Milagro Week será el espacio para llevar nuestros proyectos directamente a quienes tienen la capacidad de invertir y demostrarles que Colombia tiene oportunidades, talento y proyectos para crecer”, afirmó el vicepresidente Restrepo.

Durante esa semana también se buscará dar continuidad a las conversaciones que se han sostenido con 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales, así como avanzar hacia acuerdos, estructuración financiera y nuevas inversiones.

“La Milagro Week estará articulada con el Banco de Proyectos Patria Milagro, con el propósito de conectar proyectos priorizados con fuentes de financiación y acelerar aquellas iniciativas que puedan generar crecimiento, empleo y desarrollo en las regiones. La apuesta del Gobierno es llevar las oportunidades de Colombia a los principales centros de capital del mundo y crear las condiciones para que más inversionistas encuentren en el país proyectos concretos en los cuales invertir, desarrollar y crecer”, concluyó la cartera.

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Por Redacción Economía

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