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¿Qué es PHP y por qué preocupa la falla de seguridad que amenaza a internet?

Los gobiernos y las empresas de todo el mundo están corriendo a parchear sus sitios web —o a dejarlos fuera de línea hasta que se puedan reparar— tras el descubrimiento de graves fallas de seguridad en el PHP, un software que sustenta gran parte de Internet.

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Karla Adam y Dustin Volz | The New York Times
LONDON (United Kingdom), 22/10/2026.- ILLUSTRATION - A warning from the British government National Cyber Security Centre is displayed on a screen in London, Britain, 22 October 2026. A problem with the PHP programming language, which underpins about 70 percent of the world’s websites, has emerged causing governments and companies to pull their websites off the internet in case they are attacked. UK government National Cyber Security Centre has warned the flaw could allow attackers to take control of web servers, steal data and disrupt services. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL ILLUSTRATION
Una advertencia del Centro Nacional de Ciberseguridad del gobierno británico aparece en una pantalla en Londres.
Foto: EFE - NEIL HALL

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OpenAI, cuyos modelos de inteligencia artificial se utilizaron para detectar los errores, afirmó en una publicación de un blog que se trataba de "uno de los problemas de seguridad más impactantes de los últimos tiempos", dado el uso generalizado del PHP.

Si bien muchos sitios web se dieron de baja como medida de protección, hasta el jueves por la tarde no se había confirmado ningún ataque exitoso que aprovechara las fallas del PHP, según un análisis de Dataminr, una empresa de ciberseguridad especializada en inteligencia de riesgos.

“Desde que…

Por Karla Adam y Dustin Volz | The New York Times

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