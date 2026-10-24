Si bien muchos sitios web se dieron de baja como medida de protección, hasta el jueves por la tarde no se había confirmado ningún ataque exitoso que aprovechara las fallas del PHP, según un análisis de Dataminr, una empresa de ciberseguridad especializada en inteligencia de riesgos.

OpenAI, cuyos modelos de inteligencia artificial se utilizaron para detectar los errores, afirmó en una publicación de un blog que se trataba de "uno de los problemas de seguridad más impactantes de los últimos tiempos", dado el uso generalizado del PHP.

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¿Qué es PHP y por qué preocupa la falla de seguridad que amenaza a internet?

“Desde que se dio a conocer la vulnerabilidad, la actividad registrada se limita a escaneos, identificación de sistemas y el uso de “exploits” que no funcionan, sin que se detecte ningún compromiso hasta el momento”, señaló Dataminr, aunque agregó que era “solo cuestión de tiempo” antes de que se produjeran intrusiones con éxito.

¿Qué es el PHP?

El PHP, abreviatura de PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación de código abierto con décadas de antigüedad que se utiliza para desarrollar y ejecutar aplicaciones web. Según algunas estimaciones, alrededor del 70 por ciento de todos los sitios web y aplicaciones web utilizan este software.

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Entre los servicios en los que el PHP es un componente fundamental se encuentran los sistemas de gestión de contenido como WordPress y Drupal, que ayudan a las personas a administrar sitios web. Debido a que el PHP es una especie de código fundamental integrado en tantas plataformas —piensa en él como una infraestructura digital invisible—, es posible que muchas empresas ni siquiera se den cuenta de que dependen del PHP.

¿Cómo se descubrió la falla?

Los investigadores de seguridad descubrieron problemas en el lenguaje de programación que un atacante externo podría aprovechar.

El error, que ha permanecido oculto en el software durante años, lo identificaron investigadores de Calif, una pequeña empresa de ciberseguridad con sede en EE. UU., utilizando el modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI. Investigadores de Wiz, una empresa de seguridad israelí-estadounidense propiedad de Google, también informaron de manera independiente sobre estas vulnerabilidades.

Esta falla es la más reciente en descubrirse mediante herramientas avanzadas de IA y los expertos en ciberseguridad han advertido que son peligrosamente efectivas para encontrar errores y convertirlos en armas. En una publicación de blog, OpenAI señaló que el descubrimiento de la vulnerabilidad del PHP puso de relieve "cómo la IA puede descubrir fallas de seguridad con un impacto a escala de internet, pero que esas mismas capacidades también pueden ayudar a los atacantes a desarrollar rápidamente herramientas ofensivas y ‘exploits’".

La empresa agregó que, hasta donde se tenía conocimiento, "la IA de vanguardia encontró estas vulnerabilidades antes que los atacantes".

¿Cuáles son los riesgos?

Dado que el PHP es la base de gran parte de la web, a los profesionales de la seguridad les preocupa que los hackers puedan actuar rápidamente contra los sistemas sin parches, que manipulen su funcionamiento y roben los datos privados que contienen. Los expertos también advirtieron que, debido a que los detalles técnicos ya son públicos, los actores maliciosos pueden realizar ingeniería inversa en un parche para aumentar rápidamente los intentos de explotar la vulnerabilidad.

Esto genera una carrera inusualmente urgente para actualizar los sistemas. Si bien los modelos de IA pueden ayudar a detectar vulnerabilidades, también pueden utilizarse para atacar a muchas víctimas al mismo tiempo.

La divulgación de la vulnerabilidad del PHP se complicó aún más por una filtración previa al parche. El martes se mencionaron detalles de los errores en una publicación en un foro de jáquers e hizo que la fundación sin fines de lucro que supervisa el software lanzara una solución un día antes de lo previsto.

¿Ya han comenzado los ataques?

Los defensores y los jáquers iniciaron una carrera para proteger o comprometer los sistemas el miércoles, cuando se lanzó el parche. Sin embargo, había indicios de una filtración previa por parte del grupo de investigadores de seguridad que trabajaba en la creación de la solución.

A última hora del miércoles, Amazon reveló en una entrada de blog que contaba con datos que indicaban que un actor desconocido había intentado utilizar el ataque del PHP cuatro días antes del lanzamiento del parche contra una red "honeypot", o sistema señuelo, que mantiene la empresa. (Una red "honeypot" intenta atrapar a los ciberdelincuentes en el acto de cometer un acto malicioso).

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Se desconocía la identidad del atacante, pero la actividad previa sugería que los jáquers podrían haber estado preparando ataques durante días antes de que se lanzara la solución.

“Aún no está claro cómo el atacante obtuvo la información sobre el “exploit” antes de su divulgación”, afirmó C.J. Moses, director de seguridad de la información de Amazon, en la publicación del blog.

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¿Qué sitios se ven afectados?

Los sitios que utilizan el PHP son vulnerables, es decir, una gran parte de internet.

Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare —empresa que ayuda a los sitios web a proteger y administrar el tráfico de Internet—, dijo el miércoles en una publicación en redes sociales que la empresa "detectó miles de intentos de explotar" la vulnerabilidad en las horas previas al anuncio público.

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"Esa cifra alcanzó a decenas de miles en los 45 minutos posteriores al anuncio, a cientos de miles en dos horas y ahora a millones", agregó Prince.

Varios sitios web gubernamentales en Europa y Asia dejaron de estar en línea como medida de precaución.

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La agencia holandesa de ciberseguridad Internet Archive y el operador de Wikipedia desactivaron varios de sus sistemas. En Gran Bretaña, la oficina del primer ministro informó que algunos servicios gubernamentales podrían estar fuera de línea el viernes.

El jueves por la mañana, el sitio web del gobierno de Finlandia mostró un mensaje a los usuarios: "Los sitios web del gobierno no están disponibles total o parcialmente. Actualmente estamos resolviendo el problema. Por favor, inténtalo de nuevo en un momento".

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó a los operadores cuyos sitios web utilizan el PHP a aplicar el parche lo antes posible. Para quienes no puedan hacerlo de inmediato, escribió en las redes sociales, suspender temporalmente los sitios web y tomar medidas similares podría ser eficaz para reducir el riesgo.

¿Deberían preocuparse los usuarios habituales de internet?

Dado que el PHP está tan extendido, el daño colateral podría recaer en los usuarios comunes, cuyos datos personales y servicios en línea esenciales dependen de que los sitios se mantengan seguros. Los consumidores podrían experimentar interrupciones en línea en los próximos días en ciertos negocios o servicios gubernamentales.

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c.2026 The New York Times Company

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