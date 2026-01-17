¿Qué es una vivienda VIS y una VIP y cómo encontrar proyectos para comprar?

Proyectos de vivienda de Interés Social (VIS) en Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque cada vez son menos los incrementos atados al salario mínimo, la vivienda todavía es uno de esos rubros. Para este 2026 este ha sido un tema que ha estado en el centro de la discusión.

La razón principal es que, con el nuevo valor del salario suben los topes. Ese es el caso de las Viviendas de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP), cuyo valor se establece con base en el salario mínimo.

Según lo detallado por el Ministerio de Vivienda, las VIS son aquellas que no superan los 150 salarios mínimos que pasó de COP 213.525.000 en 2025 a COP 262.635.750 en 2026. Esta suele estar destinada para grupos familiares que tengan ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos.

Mientras que las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) tienen un valor máximo permitido es de hasta 90 salarios mínimos, que pasó de cerca de COP 128 millones a COP 157.581.450 en 2026. Y suele ser preferencial para las familias que tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Aunque en la práctica las constructoras pueden comercializar viviendas VIS y VIP por debajo del tope de 150 y 90 salarios mínimos, respectivamente. es habitual que en los contratos el precio final quede atado a ese límite. En lugar de fijar un valor desde el inicio, se establece que el inmueble costará lo que, a la fecha de entrega, equivalga.

Aunque comprar vivienda saldrá más costoso, la subida es proporcional para los subsidios de vivienda por parte de las cajas de compensación y los ofrecidos por entidades del Estado.

Cambiar las reglas sobre la marcha

Lo anterior es con base a las condiciones actuales para la compra de vivienda. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda publicó para comentarios un borrador de decreto con el que busca modificar el tope general del valor para que no supere los 135 salarios en el caso de las VIS, lo que en 2026 equivale a COP 236.372.000.

La medida también establece que toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico dedicado a la adquisición de una vivienda VIS deberá establecer de manera expresa el precio total en pesos colombianos; el cual constituirá el único valor exigible para la constitución del contrato en cuestión, desde su firma hasta su finalización.

A los constructores no les gustó la medida porque dicen que desconoce las lógicas bajo las cuales se estructuran y financian los proyectos de este tipo, al obligar a fijar el precio definitivo en pesos desde etapas tempranas del negocio.

Para la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se trata de introducir un control de precios en un mercado que opera con ciclos largos (de entre 2 y 4 años).

¿Cómo encontrar proyectos para comprar?

En lo que se terminan de definir los cambios en las políticas de viviendas VIS y VIP, puede ir buscando proyectos para adquirir este tipo de inmuebles.

Para ello puede revisar las ofertas de portales inmobiliarios, consultar con las cajas de compensación familiar y las constructoras reconocidas que ofrecen estos programas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.