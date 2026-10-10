Trump dijo que su "mayor prioridad" son los precios bajos para los estadounidenses, "especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes un acuerdo con Rusia para que el diésel ruso llegue al mercado estadounidense y al global. Lo hizo con el combustible a 6,28 dólares el galón, un 67 % más que a finales de febrero, según [AGENCIA]. Para que el trato funcione, Washington tuvo que flexibilizar las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania.

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¿Qué gana la economía de EE. UU. con el acuerdo de diésel ruso de Trump?

"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", escribió Trump en redes sociales tras conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin. El Kremlin, en su versión, dijo que Rusia confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a los mercados estadounidense y mundial.

Después de noviembre, la entrega aumentará a un millón de toneladas, añadió Trump. El Departamento del Tesoro, por su parte, emitió una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados mundiales hasta abril de 2027.

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Rusia ha enfrentado oleadas de sanciones de Estados Unidos y sus socios desde que invadió Ucrania en 2022. Este año, tras el inicio de la guerra contra Irán, Washington ya había levantado de forma temporal algunas de ellas.

El diésel y la inflación en Estados Unidos

Según AFP, los precios de los combustibles en las estaciones de servicio han subido desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y Teherán respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos. La gasolina corriente promedia USD 4,37 por galón, UN 46 % más. El diésel subió más: 67 %.

Trump ha culpado a los ataques ucranianos contra refinerías rusas. La misma agencia señala que la guerra con Irán ha sido el principal factor de perturbación del suministro energético global.

La energía también pesa en la inflación. En agosto, la inflación anual de Estados Unidos fue de 3,4 %, igual que en julio. La gasolina subió 3,9 % en el mes y 27,4 % frente a un año atrás. A comienzos de 2026 estaba en 2,4 %. Sin alimentos ni energía, la inflación anual fue de 2,4 %. El nivel sigue por encima de la meta de 2 % de la Reserva Federal.

Un análisis de Desjardins advierte que los precios del petróleo y la gasolina retomaron una tendencia al alza que empujará la inflación desde septiembre, y que el diésel puede encarecer el transporte y otros precios fuera del sector energético

Elecciones y críticas por el acuerdo

Trump alcanzó el acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano arriesga el control del Congreso a medida que crece la frustración de los votantes por el costo de los combustibles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, criticó la decisión. "Sin duda no es honesto", dijo, y la calificó de "indigna de nuestros socios" y de "decisión débil".

El anuncio coincidió con reuniones en Miami entre negociadores ucranianos y enviados de Estados Unidos, con funcionarios de Reino Unido, Francia, Alemania, la OTAN y la Unión Europea invitados. El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, dijo que las partes tuvieron "discusiones constructivas" sobre vías para poner fin a la guerra de cara al invierno.

El próximo dato de inflación en Estados Unidos, el de septiembre, se publica el 14 de octubre.

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