Suena algo grandilocuente, pero las cifras detrás de la sexta versión de esta franquicia de juegos respaldan la aseveración, con impactos económicos no sólo en el terreno de los videojuegos, sino una cascada de números y potenciales impactos que cubre desde el pedido de vacaciones hasta el consumo de domicilios de comida.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI, para abreviar) es uno de los momentos más importantes del año para la industria de los videojuegos, claro, pero también para todo el conjunto del entretenimiento global.

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Vamos por partes. GTA VI (como se le conoce popularmente) se lanza este jueves en Colombia, pero su introducción al mercado en general ya se dio en otras partes del mundo a lo largo de la semana (Nueva Zelanda fue reportado como el primer territorio en el que estaba accesible el juego).

La sexta entrega de la franquicia se tomó más de ocho años de trabajo y, originalmente, debía ser lanzada el año pasado, pero su introducción fue aplazada para 2026 por parte del estudio productor, Rockstar Games, que a su vez es propiedad de la empresa Take-Two Interactive.

El producto de entretenimiento más caro de la historia

¿Por qué tanto revuelo? Bueno, por varias cosas. La primera, el costo de desarrollo del juego. Con una etiqueta reportada de más de USD 1.200 millones (algunos estimados elevan este número a USD 1.500 millones), este sería el producto de entretenimiento más caro en la historia.

Con ese precio encima la expectativa más inmediata es ver qué tan rápido Take-Two puede recuperar una inversión de ese calado. Porque, de entrada, todo el mercado espera que el costo de desarrollo regrese a las arcas del estudio: eso casi que se da por descontado.

Estos análisis se basan, en buena parte, en lo que ya movió la anterior entrega de la saga (GTA V), que fue lanzada en 2013 y en tres días recaudó más de USD 1.000 millones. Esto lo convirtió en el producto más lucrativo (en ese periodo) en toda la industria del entretenimiento, o sea, comparando contra películas, música, televisión…

Sólo ese título ha vendido más de 230 millones de copias en el mundo. Y toda la saga acumula 475 millones de unidades vendidas, de acuerdo con las propias cuentas de Take-Two. Con estas cifras, GTA V se convirtió en el segundo videojuego más vendido en el mundo, tan sólo detrás de Minecraft.

Toda la saga, incluyendo una versión en línea (GTA Online), ha recaudado más de USD 10.000 millones desde su lanzamiento, en 1997. Se estima que cada año, los títulos van sumando unos USD 500 millones anuales para Rockstar y Take-Two.

¿El juego más anticipado de la historia?

Entre la quinta y la sexta entrega de la franquicia han pasado 13 años, una eternidad en tiempos de internet. Pero el tiempo es aún más largo si se tiene en cuenta que entre la primera y la quinta entrega del juego pasaron 16 años. En otras palabras: el periodo entre una edición y otra casi que iguala el que se requirió para tener cinco versiones del título.

Pero no es sólo un tema de paso del tiempo, que no es poca cosa.

Es también de lo que hace con el tiempo de la gente. Steven Adams, jugador de los Houston Rockets (equipo de baloncesto de la NBA), lo puso de esta forma durante una rueda de prensa: “GTA sale al aire. Entonces miren la NFL (liga de fútbol americano) y todas las ligas. Y vean cómo se hunden”.

De acuerdo con una encuesta de la consultora de mercado Circana, en EE.UU. al menos 1 de cada 3 jugadores dijo que planeaba comprar el juego, el resultado más alto en la historia de estos sondeos.

También estamos hablando de vastas sumas de dinero. Xbox y PlayStation (las consolas en donde el título llegó primero) reportaron que las reservas del juego han sido las más altas en la historia. Y, de acuerdo con el diario The Washington Post, las preventas de GTA VI superaron los USD 1.000 millones la semana anterior a su lanzamiento.

Hay análisis que señalan que el punto de equilibrio del juego se puede alcanzar entre el primer y segundo día de lanzamiento, debido al enorme interés del público. Newzoo, la mayor firma de análisis de la industria de los videojuegos, proyecta que el GTA VI puede llegar a los USD 3.000 millones en ventas en su primera semana al aire. Y Morgan Stanley espera que el título haya vendido unos 40 millones de copias para marzo del próximo año.

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Si los astros financieros se alinean, el lanzamiento de GTA VI puede convertirse en el más grande en la historia de la industria de los videojuegos. “Nuestras expectativas eran altas. Pero están siendo superadas por mucho hasta el momento”, dijo esta semana Strauss Zelnick, CEO de Take-Two en una entrevista para medios financieros en EE.UU.

Pero más allá de las cifras de Rockstar y Take-Two, también hay que incluir acá el impacto en el ecosistema alrededor de los videojuegos. Esto incluye los creadores de contenido y las plataformas de discusión y transmisión de partidas.

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Cientos de miles de profesionales de YouTube (entre consolidados, amateurs o nacientes) orbitarán alrededor de GTA VI durante semanas, con la esperanza de capturar la atención de usuarios de todo tipo que buscan información, trucos o simplemente entretenimiento alrededor del juego.

Un dato para la discusión: “13 años después, GTA V sigue siendo uno de los cinco juegos más populares en la plataforma; hay un interés sostenido por esa franquicia”, según declaraciones a medios de Mike Minton, director de producto de Twitch, la mayor plataforma de streaming de videojuegos en el mundo.

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En 2025, el contenido acerca de GTA V acumuló 1.900 millones de horas de visualización en Twitch, apenas superado por League of Legends, que llegó a 1.950 millones de horas, según la consultora Stream Hatchet.

La versión en línea tiene mucho que ver con la longevidad de la franquicia en general, pero también con la de GTA V, pues esto ha permitido el nacimiento de contenido generado por el usuario: adaptaciones, narrativas alternativas, nueva ficción hecha por los usuarios.

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Y estos movimientos lo que logran es consolidar una base de usuarios muy leales, pero también expandir las fronteras tradicionales del juego, impulsar su popularidad más allá del sólo hecho de jugar.

Más allá de las ramificaciones en línea atadas al juego, GTA VI también tiene impactos en la economía tangible, si se quiere. De acuerdo con la empresa de software de recursos humanos BambooHR, que monitorea asuntos como los días de vacaciones que piden los empleados en EE.UU., para este 19 de noviembre se espera un pico de 13 % en solicitudes de día libre remunerado, frente al ritmo promedio para ese día. La consultora estima que uno de cada cinco trabajadores espera tomarse un tiempo libre para jugar el nuevo título de Rockstar Games.

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La cadena CBS reportó que una unidad del Ejército de EE.UU. estaba ofreciendo un pase de 4 días libres para sus soldados, como una forma de incentivarlos para que se volvieran a enlistar en las filas.

De acuerdo con cifras de Spotify, la canción “Love is a long road” de Tom Petty tuvo un crecimiento de consumo de 37.000 % cuando el tema acompañó el primer tráiler de GTA VI. “Es normal ver que la lista de canciones más escuchadas se mueva con este juego. Incluso esperamos que haya una subida en los domicilios de comida atados al juego, pues la gente no querrá salir de su casa por seguir conectada a GTA VI”, según declaraciones de Bart Spiegel, consultor de medios de PwC, a la cadena CNBC en Estados Unidos.

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Las cifras de la primera semana, que Newzoo proyecta entre USD 3.250 millones y USD 5.200 millones, serán el titular. Pero el verdadero examen de GTA VI llegará después. “A todo el mundo le gusta ver los números del día o la semana de lanzamiento. Pero la verdadera pregunta es qué pasa uno, dos, tres, seis meses después”, advirtió Minton, de Twitch. Si GTA VI se parece a su antecesor, que 13 años después sigue entre los cinco juegos más populares de esa plataforma, la inversión apenas estará empezando a rendir.

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