¿Qué tan fuerte está el peso colombiano en el mundo? Así le fue en septiembre

Entre marzo y julio de 2026, el dólar pasó de cerca de COP 3.700 a COP 3.287, y a mediados de julio algunos análisis de bancos ubicaban al peso como la moneda emergente de mejor desempeño del año. Luego, la divisa llegó a cotizarse cerca de los COP 3.100. Septiembre, en cambio, significó un freno para el peso colombiano, pues se depreció 2,9 % frente al dólar, que cerró el mes en COP 3.307,50, según el informe mensual del mercado cambiario de Bancolombia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El peso colombiano no fue el único que perdió terreno en septiembre. El dólar se fortaleció 2 % frente a otras monedas de referencia (medidas en el llamado índice DXY) y buena parte de las divisas del mundo cedieron junto al billete verde: el peso mexicano se depreció 6,4 % y el chileno, 4,1 %. Hubo excepciones, como el real brasileño y el yen japonés, que se apreciaron.

Publicidad

¿Qué está impulsando al dólar?

Detrás de esa fortaleza del dólar estuvo, en gran medida, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por su sigla en inglés). El 16 de septiembre, la FED subió su tasa de interés 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75 % a 4 %, en una decisión unánime que respondió a una inflación muy por encima de su meta de 2 % por el conflicto en Medio Oriente.

Los discursos posteriores de varios de los miembros de la Reserva Federal reforzaron esa postura más dura de los precios en Estados Unidos, y la depreciación del peso se concentró en la segunda mitad del mes. A eso se sumaron datos fuertes de la economía estadounidense: el PIB del primer semestre fue revisado al alza y el PMI compuesto de septiembre, un indicador de la actividad empresarial, llegó a 58,4 puntos, el más alto desde julio de 2021. Con ese panorama, la probabilidad de otra alza de 25 puntos básicos de la Fed en octubre subió por encima del 70 %.

En Colombia destacó otro factor: hubo menos dólares disponibles en el mercado cambiario. La caja en dólares de los bancos y demás intermediarios, conocida como posición propia de contado, pasó a terreno negativo el 9 de septiembre, por primera vez en el año, y el 13 de septiembre estaba en USD 634 millones en rojo, según el informe de Bancolombia. Esa menor liquidez presionó el dólar al alza, como lo destaca dicho banco.

En materias primas, el petróleo Brent subió 14,4 % en septiembre y cerró en USD 103,53 por barril, mientras que el WTI terminó en USD 90,42, con un alza mensual de 5,4 %, según Bancolombia. Gran parte del movimiento respondió a las tensiones en Medio Oriente. Arabia Saudita anunció el cierre y la posterior reapertura parcial del oleoducto Este-Oeste tras ataques con drones provenientes de Irak, y a finales del mes se conoció la posible prohibición de las exportaciones de diésel estadounidense, una medida para contener sus precios internos que añadió presión a los mercados internacionales de combustibles.

El oro, en cambio, cayó cerca de 6,0 % en el mes. Bancolombia lo atribuye al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que le restó atractivo frente a activos que sí pagan intereses.

¿Qué esperan para el peso colombiano en octubre?

Bancolombia anticipa que en octubre el dólar se moverá entre COP 3.190 y COP 3.390, en un contexto de fortaleza más persistente de la divisa estadounidense y de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los riesgos, como lo advierte la entidad, siguen del lado del alza. La economía de Estados Unidos ha mostrado más fuerza de la esperada y los miembros de la Reserva Federal han expresado una preocupación creciente porque la inflación no baja de su meta. Por eso Bancolombia espera que el índice DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro de ese país sigan en niveles altos durante el mes.

Aun así, hay un contrapeso. La sorpresa que dio el Banco de la República al subir su tasa de interés a 12,25 % hace unas semanas puede contener esas presiones, según el informe, porque mantiene atractivo el ‘carry trade‘, la estrategia de los inversionistas que se endeudan en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas, como el peso.

El otro frente es el FMI. En su alocución del 27 de septiembre, el presidente De la Espriella indicó que el Ministerio de Hacienda comenzaría conversaciones para buscar un programa con el organismo. Tras la visita de Nigel Clarke, subdirector gerente del Fondo, se solicitó iniciar la evaluación de la economía y de los planes macroeconómicos del Gobierno. Bancolombia señala que los avances en esas negociaciones podrían renovar el optimismo de los inversionistas hacia el país.

Los cierres de la divisa del lunes 5 y el martes 6 de octubre, en COP 3.200 y COP 3.241,50 respectivamente, quedaron dentro de ese rango. Aun así, este martes el dólar llegó a tocar COP 3.172, por debajo del piso que proyecta Bancolombia.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.