¿Qué tan fuerte será el impacto del nuevo arancel de Estados Unidos? Esto dice Amcham

Exportación de flores. Imagen de referencia. Foto: AP - Rebecca Blackwell

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Parte de las exportaciones colombianas que llegan a Estados Unidos comenzaron a pagar un arancel del 12,5 % desde las 11:01 p.m. del jueves pasado. La medida, aunque no cobija a toda la canasta exportadora, sí golpea a sectores como floricultura, confecciones y algunas manufacturas.

Para sustentar la medida, la Administración de Donald Trump recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta a Estados Unidos para imponer aranceles tras investigaciones sobre prácticas comerciales desleales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que Colombia no cuenta con una prohibición efectiva para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

En contexto: Vuelve y juega: Estados Unidos aplicará aranceles a Colombia, ahora del 12,5 %

El 2 de abril de 2025, en lo que bautizó como el “Día de la Liberación”, Trump anunció aranceles “recíprocos” globales que dejaron a Colombia con un gravamen del 10 %. Meses después, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa medida al determinar que el mandatario se había extralimitado en el uso de sus poderes de emergencia. La respuesta de la Casa Blanca fue un nuevo arancel temporal del 10 % que expiró el viernes. En su lugar entró en vigor el gravamen del 12,5 %, por lo que ambos aranceles no se acumulan.

En la práctica, los productos que ya pagaban ese 10 % pasaron a tributar un 12,5 %. Ahora bien, la nueva medida sí se suma al arancel ordinario o preferencial aplicable: es decir, una mercancía que ingresa con arancel de 0 % bajo el Tratado de Libre Comercio deberá pagar el 12,5 % adicional.

Entre los productos excluidos del nuevo esquema están el café, el banano, el aguacate, el mango, la piña, el petróleo, el carbón, el oro, el cacao y los medicamentos. En cambio, las flores frescas, las confecciones, las manufacturas de plástico y varios bienes agroindustriales e industriales sí quedarán cubiertos.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), tras cruzar la canasta exportadora de 2025 con los anexos de la decisión, concluyó que el arancel del 12,5 % impactará aproximadamente el 20,8 % de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Otro 6,8 % corresponde a productos sujetos a la Sección 232 de la legislación estadounidense, que tienen un tratamiento diferente, mientras que el 72,4 % restante permanecerá exento del recargo.

En otras palabras, más de siete de cada diez dólares exportados por Colombia hacia ese mercado no estarán sujetos.

El informe también muestra que la exposición está altamente concentrada. De las 2.655 líneas arancelarias con comercio positivo entre Colombia y Estados Unidos, 1.907 podrían quedar sujetas al recargo. Sin embargo, las diez principales representan el 50,6 % del valor afectado y solo las plantas vivas y productos de la floricultura concentran el 35 % del bloque expuesto.

Además del mayor costo para exportar, Colombia quedó en desventaja frente a varios de sus competidores en el mercado estadounidense. Mientras el país recibió un arancel del 12,5 %, economías como Ecuador, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Indonesia, India y Malasia quedaron con un gravamen del 10 %, una diferencia de 2,5 puntos porcentuales que podría afectar especialmente a sectores con márgenes estrechos y alta competencia regional, como las flores y las confecciones.

Se activa la gestión para intentar revertir la medida

Mientras los exportadores evalúan el impacto del nuevo esquema, el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella prepara una estrategia.

El próximo martes 28 de julio comenzarán las mesas de trabajo con la administración de Donald Trump, encabezadas por el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia presentará un borrador de decreto para fortalecer los controles sobre la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.

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Entre las principales sugerencias del gremio para las empresas está la de elaborar una matriz que permita identificar la exposición de cada producto al nuevo esquema arancelario y modelar tres escenarios: que el sobrecosto sea asumido completamente por el importador estadounidense, por el exportador colombiano o compartido entre ambas partes. También aconseja asegurar órdenes de compra antes de que los clientes opten por cambiar de proveedor y documentar el costo que tendría sustituir a los exportadores colombianos.

La decisión de Estados Unidos no solo alcanzó a Colombia. En total, el arancel de entre el 10 % y el 12,5 % se aplica a 60 economías, lo que provocó cuestionamientos de países como Australia, Japón, Nueva Zelanda, la Unión Europea y China, que anunciaron gestiones diplomáticas o manifestaron su desacuerdo con la medida.

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