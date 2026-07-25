Publicidad

Home

Política

Petro le respondió a Restrepo luego de que lo responsabilizara por aranceles de EE. UU.

El mandatario saliente aseguró que la administración de Donald Trump rompe los tratados de comercio vigentes y volvió a hacer un llamado al Banco de la República para que baje la tasa de interés.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
25 de julio de 2026 - 02:42 p. m.
Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un nuevo foco de disputa entre el gobierno saliente y el entrante se encendió este fin de semana por cuenta de los aranceles de 12,5 % que Estados Unidos impuso a las exportaciones colombianas. El choque inició con las declaraciones del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en las que señaló la responsabilidad de la actual administración.

Según Restrepo, “han sido incapaces de gobernar”, por lo que el equipo de De la Espriella, según explicó, ya está trabajando en mesas para solucionar el problema. El ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez, se reunirá desde el próximo martes con funcionarios estadounidenses para poder presentar un borrador de decreto para solucionar el tema de las importaciones que tienen componente de trabajo forzado, argumento utilizado por Estados Unidos para establecer los gravámenes.

Lea también: “Es clave un acercamiento con comunidades y regiones”: monseñor Henao a De la Espriella

A través de su cuenta de X, el actual jefe de Estado le respondió negando responsabilidades de su gestión y planteando otras alternativas para el debate de los aranceles. “Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los EE. UU.”, escribió Petro en su trino.

A renglón seguido, el presidente dijo que Donald Trump no respetó con su decisión el Tratado de Libre Comercio con Colombia ni otros acuerdos comerciales con diferentes naciones. Así, explicó que se debe pensar en cómo proteger a los exportadores colombianos que se verían gravemente golpeados con estas movidas internacionales.

No se pierda: Sindicato hizo balance de diplomacia de Petro: “Un incumplimiento de la promesa del cambio”

“Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción”, aseguró en su mensaje. Además, agregó que no ve problema a no importar productos relacionados con trabajo forzado.

Al respecto, la canciller Rosa Villavicencio ya dijo que será una negociación que le corresponderá al gobierno entrante. De acuerdo con la actual ministra de Exteriores, la relación con Estados Unidos queda “en buenos términos” y resaltó las “relaciones comerciales, en términos de convenios y lucros comerciales”.

“El jueves pasado llegó el último vuelo que pagó este gobierno para que la gente no venga encadenada y con esposas como delincuentes, porque no lo son. Nosotros dejamos consignado en nuestro empalme las cosas que consideramos prioritarias, [como] que hay que continuar atendiendo a los connacionales” remató.

No se pierda: De la Espriella y el uribismo: así será la pelea por liderar la derecha | La Mesa Redonda

Video Thumbnail

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo

Donald Trump

Aranceles

Estados Unidos

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

 

Antoine(88872)Hace 19 minutos
Cabe agregar lo siguiente sobre la ignorancia de Restrepo en cuanto su critica a Petro por los aranceles impuestos por su "amigo" el emperador del planeta (residente de la Casa Blanca). En USA los bananos subieron de precio por los aranceles impuestos a Ecuador por un presidente "amigote de De La Espriella" no sabe gobernar, y lo mismo la de Costa Rica, el aceite de oliva sube de precio porque debe ser que Sánchez tampoco sabe gobernar... Qué mediocre vicepresidente!!!
Antoine(88872)Hace 57 minutos
Restrepo es un completo idiota y sigue las instrucciones del ignorante estafador de La Espriella, amigote del testaferro de Maduro, Alex Saab... Esa es colombia con vicepresidentes con título universitario y no son más que verduleros y tramposos...!!!
Tercio(53826)Hace 1 hora
Fue precisamente a raíz de esa visita del José Manuel Restrepo que Trump determinó esos aranceles, entonces es él quien debe señalarse como responsable...
Yisus(87484)Hace 1 hora
Una de las tantas mentiras que dice/escribe JMR que la propia evidencia refuta. No fue solo a Colombia a quien Trump impuso unilateralmente un arancel del 12.5%, correspondió esta medida a 39 países por supuestamente "no hacer esfuerzos suficientes para combatir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro". Según restrepo esta medida, haciéndola extendida a todos estos países, obedece a que son "incapaces de gobernar". Que absurda y estúpida afirmación!!!. El arrodillamiento no tiene límites
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 1 hora
A este vicepresidente de ideología destripadora no le queda màs remedio que culpar a Petro. Trump no dejará gobernar con tranquilidad a Abelardo, sabe que no tiene agallas y se arrodillará a su imperialismo. Abelardo es cero humanidad y todo animalidad salvaje
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.