Petro le respondió a Restrepo luego de que lo responsabilizara por aranceles de EE. UU.

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo. Foto: Archivo Particular

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Un nuevo foco de disputa entre el gobierno saliente y el entrante se encendió este fin de semana por cuenta de los aranceles de 12,5 % que Estados Unidos impuso a las exportaciones colombianas. El choque inició con las declaraciones del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en las que señaló la responsabilidad de la actual administración.

Según Restrepo, “han sido incapaces de gobernar”, por lo que el equipo de De la Espriella, según explicó, ya está trabajando en mesas para solucionar el problema. El ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez, se reunirá desde el próximo martes con funcionarios estadounidenses para poder presentar un borrador de decreto para solucionar el tema de las importaciones que tienen componente de trabajo forzado, argumento utilizado por Estados Unidos para establecer los gravámenes.

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A través de su cuenta de X, el actual jefe de Estado le respondió negando responsabilidades de su gestión y planteando otras alternativas para el debate de los aranceles. “Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los EE. UU.”, escribió Petro en su trino.

A renglón seguido, el presidente dijo que Donald Trump no respetó con su decisión el Tratado de Libre Comercio con Colombia ni otros acuerdos comerciales con diferentes naciones. Así, explicó que se debe pensar en cómo proteger a los exportadores colombianos que se verían gravemente golpeados con estas movidas internacionales.

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“Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción”, aseguró en su mensaje. Además, agregó que no ve problema a no importar productos relacionados con trabajo forzado.

Al respecto, la canciller Rosa Villavicencio ya dijo que será una negociación que le corresponderá al gobierno entrante. De acuerdo con la actual ministra de Exteriores, la relación con Estados Unidos queda “en buenos términos” y resaltó las “relaciones comerciales, en términos de convenios y lucros comerciales”.

“El jueves pasado llegó el último vuelo que pagó este gobierno para que la gente no venga encadenada y con esposas como delincuentes, porque no lo son. Nosotros dejamos consignado en nuestro empalme las cosas que consideramos prioritarias, [como] que hay que continuar atendiendo a los connacionales” remató.

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