¿Qué tanta comida circula en el país?: así le fue al abastecimiento de alimentos en febrero

Un factor clave para que los colombianos tengan acceso a los alimentos es su disponibilidad. Para saber qué tanta comida hay en el país es necesario revisar el abastecimiento.

Para el mes de febrero de este año mantuvo su dinamismo. Los principales mercados mayoristas del país recibieron 600.600 toneladas de alimentos, un 4,2 % más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

El resultado consolida una tendencia positiva que, en el acumulado enero febrero, ya suma un crecimiento del 2,7 % frente al mismo período del año anterior.

Comparando el segundo mes de este año con el anterior, el incremento fue generalizado, es decir, en la mayoría de los grupos de alimentos.

Siete de los ocho, que son monitoreados por la entidad, registraron mayor oferta, los pescados lideraron el crecimiento con 24,9 %. Y le siguieron;

Lácteos y huevos (20,9 %)

Carnes (14,2 %)

Procesados (9,8 %)

Granos y cereales (7,4 %)

Verduras y hortalizas (5,3 %)

Frutas (2,3 %)

Solo los tubérculos, raíces y plátanos presentaron una leve reducción del 0,2 %.

Entre los productos con mayor dinamismo sobresalieron las frutas como fresa (55 %) y la manzana (43,9 %). Otros alimentos destacados fueron: el ñame (32,6 %), maíz (15,2 %), zanahoria (10,8 %), cebolla junca (5,5 %) y la papa (6,3 %). Se trata de los productos de mayor peso en la canasta básica de los colombianos.

Las ciudades con más comida

A nivel territorial, la UPRA reveló que 14 de las 23 ciudades donde se ubican las principales centrales mayoristas del país reportaron aumentos en su abastecimiento.

Cali encabezó el listado con un incremento de 38,8 %, seguida por Pereira (19,3 %), Medellín (16,2 %), Manizales (16 %) e Ipiales (12,7 %).

“Hacemos seguimiento permanentemente al comportamiento del abastecimiento mayorista para que el país cuente con información oportuna y confiable” destacó Juan Pablo Sandoval, director general de la UPRA.

Y añadió que el crecimiento sostenido de los dos primeros meses del año refleja la capacidad productiva de los territorios rurales. “Que el acumulado enero– febrero marque ya un 2,7 % de incremento frente a 2025, nos ofrece señales muy positivas de cara al resto del año”, resaltó.

¿Qué tanto alimento habrá en marzo?

El panorama para las próximas semanas es favorable, de acuerdo con la entidad. Se espera una amplia oferta de frutas como:

Papaya

Mango

Limón

Banano

Naranja

Piña

Además, habrá abastecimiento fuerte de tubérculos como ñame, yuca y plátano; verduras como zanahoria, ahuyama, habichuela y cilantro, entre otros productos de alta demanda en los hogares colombianos.

