“Que todos los huevos estén a $1.000 es totalmente falso”: presidente de Fenavi

Una semana antes de que se iniciara el paro nacional, el precio de los huevos se volvió tema de discusión pública. La razón: según los cálculos del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la docena debería estar cerca de los $1.800. La subestimación causó risa e indignación (quizá más lo segundo que lo primero).

Los huevos han vuelto a estar en los titulares. Esta vez por ciudadanos que, preocupados, aseguran que cada unidad está costando (o cerca de estar costando) $1.000. Según los precios de los mayoristas, en efecto, el huevo (AA) se disparó $120 en mayo, hasta, más o menos, $460 la unidad. Esas son las cifras que cita Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). Si bien dice que es posible conseguir huevos de todos los tamaños y precios (en efecto, es posible encontrar unidades por encima de los $950, de las llamadas gallinas felices), asegura que es falso que, en general, estén tan caros.

¿Cómo le fue al sector en 2020 y cómo le ha ido en 2021?

Terminamos el 2020 con un consumo per cápita de 325 huevos, el más alto de la historia. Crecimos 14 % con respecto a 2019. En pollo, por el cierre del canal horeca (hoteles, restaurante, cafeterías), en 2020 hubo una disminución: pasamos de 36,4 kilos en 2019 a 34 kilos en 2020. Fue duro para la avicultura en el subsector de pollo como consecuencia de la pandemia. En 2021, los bloqueos fueron peores que la pandemia. Trajeron como consecuencia que 14 millones de aves se murieran de inanición: pollitos de un día, gallinas ponedoras, pollos de engorde. Más 120 millones de aves no tuvieron suficiente alimento durante varias semanas.

¿Cómo ha incidido eso en los precios?

El IPC (índice de precios al consumidor) de junio mostró un 21 % de aumento en huevo y pollo. En la segunda semana de mayo tuvimos récord de costo de pollo: de $10.000 el pollo entero. Ya en la segunda semana de julio está en $8.400. En huevo, el pico máximo fue en la cuarta semana de junio; ha venido bajando, y el precio promedio del huevo AA, según el DANE, está entre $433 y $453. Millones de aves no pudieron tener acceso a alimentos y, entonces, no pudieron producir de la misma forma. El pollo de engorde salió más bajo de peso, se nos murieron cinco millones de pollitos. El ciclo de ponedoras, desde que nace hasta que empieza a poner huevo, son más o menos seis semanas. Así que ya se levantó el bloqueo, pero nos pasó que se murieron aves que iban a poner huevo en el futuro; entonces habrá un efecto que se demorará entre 12 y 18 meses en recuperarse.

¿El aumento del consumo de huevo en 2020 tuvo que ver con la crisis y el hecho de que el huevo es la proteína animal más económica?

Sí, recordemos que 1,5 millones de hogares dejaron de hacer tres comidas al día, y el huevo es el último alimento que las personas pueden consumir antes de dejar de consumir proteína de origen animal. Eso tuvo efecto directo. Al principio de la pandemia hubo compras de pánico, pero después, así como subió, el precio cayó como nunca se había visto, porque todo el mundo había comprado.

¿Hubo pérdidas de puestos de trabajo o cierre de empresas en medio de los bloqueos?

Todo el suroccidente está buscando recuperarse de las pérdidas. No se han cerrado granjas, se busca recuperar las aves que se perdieron. Estamos en acciones con el Gobierno sobre cómo refinanciar deudas que se tienen porque no puede pasar que no podamos aumentar el número de aves. No hubo destrucción de puestos de trabajo, pero, si esto se repite, puede pasar.

¿Qué incidencia está teniendo el precio de dólar en los costos del sector?

Más que dólar, el costo directo es producir alimento (maíz, soya y torta de soya); ha aumentado 104 % de junio a julio a nivel mundial. Por pandemia, se ha aumentado el costo de los commodities. Pero el aumento de los costos no es por dólar, sino por el costo de las materias primas.

Pero el dólar incide al ser el maíz una materia importada…

El dólar el año pasado estuvo más volátil que este. El efecto verdadero ha sido el costo de las materias primas.

¿Qué decir ante la preocupación de quienes señalan que los huevos están a $1.000?

Nosotros tomamos los precios del DANE. El precio de la última semana del huevo AA fue $433. Se pueden conseguir huevos de todos los tamaños y precios, pero decir que todos los huevos están en $1.000 es totalmente falso.

En la tributaria pasada vimos preocupado al sector agropecuario por lo que se proponía en materia del régimen de exentos. ¿Cuál es la expectativa ahora con el nuevo proyecto?

No hemos visto ningún texto. Lo que nos han informado es que se mantendrá el régimen de exentos, lo que permitirá que continúe la formalización del agro colombiano, que es algo que tenemos que seguir impulsando como país. El ministro de Hacienda lo ha dicho y esperamos que así sea.

¿Qué opina de que gran parte del recaudo venga de las empresas?

Nosotros presentamos opciones, como lo relacionado al descuento del ICA, posponer el descuento en renta; participamos de la construcción de esas propuestas. Es importante que se dé una disminución de gasto y evasión, porque ahí hay casi tres reformas juntas.